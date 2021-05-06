1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İki doz BioNTech aşısı, Kovid-19'a karşı yüzde 95 koruma sağlıyor

İsrail'de ülke çapında yapılan araştırma, iki doz Pfizer-BioNTech aşısının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonunda, hastaneye yatma ve ölüme karşı oldukça etkili olduğunu ortaya koydu.
 06 Mayıs 2021 18:40
+Aa- Yazdır
İki doz BioNTech aşısı, Kovid-19'a karşı yüzde 95 koruma sağlıyor

Lancet tıp dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, iki doz Pfizer-BioNTech aşısının, yaşlılar da dahil Kovid-19'a yakalanma, hastaneye yatma, ağır hastalık ve ölüme karşı yüzde 95'ten fazla koruma sağladığı sonucuna ulaşıldı.

Bulgular cesaret verici olsa da salgını kontrol altına almak için bazı zorlukların devam ettiği hatırlatıldı.

Kovid-19'a karşı hem enfeksiyon hem de aşılama bağışıklık süresinin bilinmediğinin altı çizilerek, gelecekte aşıya dirençli yeni varyantların ortaya çıkabileceği uyarısında bulunuldu.

Aşı kapsamının dünya çapında sürekli artmasının gerekeceği belirtilen araştırmada, tek doz aşının enfeksiyona karşı yüzde 58, hastaneye yatmaya karşı yüzde 76 ve ölüme karşı ise yüzde 77 koruma sağladığı bildirildi.

İlk doz aşıdan 14 gün sonra, ikinci dozla sağlanan korumanın, enfekte olma riskine karşı yüzde 96,5, hastaneye yatmaya karşı yüzde 98 ve ölüme karşı yüzde 98,1'e kadar koruyuculuğa ulaştığı kaydedildi.

Aşının yaşlılar üzerindeki korumasının, gençlerinki kadar güçlü olduğunu gösteren araştırma, aşıdan sonra 85 yaşın üzerindeki kişilerin enfeksiyona karşı yüzde 94,1, hastaneye yatmaya karşı yüzde 96,9 ve ikinci doz uygulandıktan 7 gün sonra ise ölüme karşı yüzde 97 korumaya sahip olduğunu gösterdi.

Ayrıca çalışma, 16-44 yaşlarındaki kişilerin enfeksiyona karşı yüzde 96,1, hastaneye yatmaya karşı yüzde 98,1 ve ölüme karşı yüzde 100 korumaya sahip olduğunu gösterdi.

İsrail Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan ve aynı zamanda araştırmayı yürüten Dr. Sharon Alroy-Preis, "Nüfusunun en yüksek oranda Kovid-19'a karşı aşılandığı ülke olan İsrail, aşının etkinliğini belirlemek ve aşılama programının halk sağlığı üzerindeki daha geniş etkilerini gözlemlemek için benzersiz bir fırsat sunuyor." ifadesini kullandı.

Sharon, "Bu noktaya kadar, dünyadaki hiçbir ülke ulusal çapta Kovid-19 aşılama kampanyasının halk sağlığına etkisini açıklamamıştı. Bu veriler son derece önemli çünkü hala üstesinden gelinmesi gereken bazı önemli zorluklar olsa da Kovid-19 aşılamasının sonunda salgını kontrol etmemizi sağlayacağı konusunda umut veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD merkezli Johns Hopkins Üniversitesi tarafından verilen rakamlara göre, Aralık 2019'dan bu yana, Kovid-19 salgını 192 ülke ve bölgede 3,23 milyondan fazla can aldı.

Dünya çapında 154 milyondan fazla vaka bildirilirken, 91 milyonun üzerinde insan iyileşti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da Kovid-19 aşısı olan muhtar sayısı 700'e yaklaştı
06 Mayıs 2021 19:19		 Dal parçasıyla yer altı sularını metresine kadar buluyor
06 Mayıs 2021 19:11
Kazada yaralanan sağlıkçı, helikopterle hastaneye yetiştirildi
06 Mayıs 2021 19:07		 Bu etin kilosu 10 bin TL
06 Mayıs 2021 19:06
Mehmetçik mayın ve EYP'lere araçtan inmeden müdahale edecek
06 Mayıs 2021 18:32		 Adana'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
06 Mayıs 2021 17:30
Ankara'da Açelya Apartmanı'nın çevresindeki 7 bina daha yıkıldı
06 Mayıs 2021 17:03		 Bakkala zarf içinde 500 lira bıraktı: 'Çocukken izinsiz aldığım ürünlerin ücreti, hakkınızı helal edin'
06 Mayıs 2021 17:01
Rusya'da tek dozluk Sputnik Light aşısı tescillendi
06 Mayıs 2021 16:51		 Yusufeli Barajı gövde inşaatında sona gelindi
06 Mayıs 2021 16:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:30 - Meslek liseleri pandemide de üretmeye devam ediyor19:27 - Tarım ihracatında Almanya ve Irak ön plana çıktı19:26 - Yeşil sahaların devleri nisanda yatırımcısına keyif vermedi19:21 - Rus heyeti Türkiye'deki 'güvenli tatil' imkanını yerinde görecek19:19 - İstanbul'da Kovid-19 aşısı olan muhtar sayısı 700'e yaklaştı19:16 - Yeni keşfedilen turkuaz göl turizme kazandırılacak
19:11 - Dal parçasıyla yer altı sularını metresine kadar buluyor19:07 - Kazada yaralanan sağlıkçı, helikopterle hastaneye yetiştirildi19:06 - Bu etin kilosu 10 bin TL19:03 - Sivas'ta çocuğun balkondan düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı18:55 - Sinop'ta denetimler sırasında aracın arkasına saklanan çocuklara polisten hediye18:54 - Azınlık cemaatleri temsilcilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
18:50 - Dışişleri, Türkiye-Mısır istişarelerinin kapsamını açıkladı18:43 - Ölen kedisini defnetmek için Gaziantep'den Osmaniye'ye getirdi18:40 - İki doz BioNTech aşısı, Kovid-19'a karşı yüzde 95 koruma sağlıyor18:32 - Mehmetçik mayın ve EYP'lere araçtan inmeden müdahale edecek18:15 - BES'te, fon dağılımı yılda 12 kez değiştirilebilecek
18:06 - Kendini savcısı olarak tanıtan şüpheli ailesini de kandırmış
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Fuat Oktay açıkladı. Tam kapanma 19 Mayıs'a uzayacak mı?
Gençlik Bakanlığının personel alımı yapacağı unvanlar belli oldu
Bir meslek grubunun daha aşılanmasına başlandı
Koravirüsü atlatanlarda yeni bulgu
Ali Koç, Fenerbahçe maçına hakem olarak atandı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Belediyede tüm personel karantinaya alındı, iş başkana düştü
Gram altın yıl içi en yüksek seviyeyi gördü
Çakışan iki sınav ertelendi ama yine çakışıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yasaklar çiğnenmek için midir? 1
günaydın sözlük 1
süpürgeyle timsah yakalamak 2
new amsterdam 1
karbüratör 4
kadına şiddet 2
Maskesiz gezmenin hukuki dayanağını açıklayan abla 1
pırlanta yüzüğü yanlışlıkla çöpe atmak 3
batu 1
BTS 2
SON İLANLAR
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Personel Yönetim Aş. 10 İşçi Alacak
Yalova Çiftlikköy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Akşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 43 İşçi Alacak
İzmir Bornova Belediyesi 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam