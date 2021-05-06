Ölen kedisini defnetmek için Gaziantep'den Osmaniye'ye getirdi
|06 Mayıs 2021 18:43
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Kurt, bir süredir yakalandığı hastalık nedeniyle tedavi gören 18 yaşındaki kedisi Kişa'nın ölmesi üzerine, defin için hayvan mezarlığı aramaya başladı.
Kadirli Belediyesinin hizmete açtığı mezarlığı duyan Kurt, Gaziantep'ten ölen kedisini özel aracıyla getirerek defnetti.
Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, 18 yaşındaki kedisini aileden birisi olarak kabul ettiklerinin ve ölmesine çok üzüldüklerini söyledi.
Hayvanlara yönelik Gaziantep ve çevre illerde hayvan mezarlığı bulamadığını dile getiren Kurt, "Son zamanlarda yaşında ötürü tümör gibi belirtiler oluştu. Tedavisi devam ederken vefat etti. Defin işlemi için özel bir yer istedik. Ziyaret edebileceğimiz mezarlık için büyük bir araştırma yaptık. Gaziantep çevresinde veya Doğu Anadolu Bölgesi'nde bu tür yerlerin çok bulunmadığı için Kadirli'de mezarlık olduğunu öğrendik. Bizde kedimizi alarak Kadirli'ye geldik. Hayvan mezarlığında istediğimiz gibi ziyaret edebileceğim bir mezara defnettik." diye konuştu.
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