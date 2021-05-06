Azınlık cemaatleri temsilcilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Azınlık cemaati temsilcileri, dün kendilerini iftara davet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan'ın dün akşam Çankaya Köşkü'nde azınlık cemaatleri temsilcileriyle bir araya geldiği iftar programında, her davetli tek tek söz alarak duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "muhabbet sofrası" olarak tarif ettiği davette konuşan azınlık cemaatleri temsilcileri, nazik ve kıymetli davetleri için Erdoğan'a teşekkür ederek, bu anlamlı masada bulunmaktan büyük bir onur ve memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Davetliler, farklı inanç mensupları olarak güzel kalpli ve vicdanlı insanların olduğu Türkiye gibi bir ülkede güven içinde yaşadıkları için şanslı olduklarını ifade etti.

Türkiye'de hiçbir dönemde görmedikleri kolaylıkları son 20 yılda yaşadıklarını anlatan misafirler, AK Parti iktidarı döneminde fark edildiklerini, kapılarının çalındığını ve muhatap alındıklarını belirtti.

Azınlık cemaati temsilcileri, bu ülkenin vatandaşı olma hissini kendilerine daha güçlü hissettirdiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını ileterek, "Sizin iktidarınız döneminde biz bir çok şey kazandık. Bunları asla unutamayız. Bu ülkede yaşayan farklı inanç mensupları olarak gerçekten çok şanslıyız ki zatıaliniz gibi bir liderimiz, bir Cumhurbaşkanımız var. Tüm dualarımızda sizi ve çalışma arkadaşlarınızı anıyoruz. Sağlığınız için, ülkemizin birliği, beraberliği, barışı ve huzuru için dua ediyoruz. Bunun için çaba da harcıyoruz. Biz her zaman Türkiye Cumhuriyeti devletinin yanındayız. Ülkemizi çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyük Türkiye ailesinin bir parçası olarak bu ülkede dostluk, yakınlık ve kardeşlik gördüklerini anlatan davetliler, bu topraklarda oluşan birlikte yaşama duyarlılığının ve manevi iklimin bütün dünyaya yayılması ve örnek olması temennisinde bulundu.

Azınlık cemaatleri temsilcileri, "Müslüman kardeşlerimizin Ramazan Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyoruz." diye konuştu.

- "Bu kardeşlik tablosunun dünyaya da anlatılması"

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'deki bu kardeşlik tablosunun dünyaya da anlatılması noktasında azınlık cemaati temsilcilerinin desteklerinin ve çalışmalarının büyük önem arz ettiğini belirtti.

1915 olayları hakkında ABD Başkanı Joe Biden'ın yaptığı mesnetsiz, haksız ve gerçek dışı açıklamaya da değinen Erdoğan, Biden'a bu konunun siyasetçilerin değil tarihçilerin, hukukçuların işi olduğunu söylediğini aktardı.

Azınlık cemaati temsilcileri ise Türkiye'de rahat, huzurlu ve eşit şekilde yaşadıklarını dünyaya daha güçlü anlatma noktasında daha fazla gayret göstermeye hazır olduklarını dile getirdi.

Davete Fener Rum Patriği Bartholomeos, Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis, Süryani Metropoliti Yusuf Çetin, İstanbul Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, Türk Musevi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzadeh, Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı ve Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı Erol Kohen, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu, Türkiye Süryani Katolik Cemaati Ruhani Lideri Orhan Çanlı ve Süryani Katolik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Basatemir katılmıştı. Programda, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da hazır bulunmuştu.