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Vaka sayısı 23 binin altına geriledi

Türkiye'de son 24 saatte 253 bin 382 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 388 kişinin testi pozitif çıktı, 304 kişi hayatını kaybetti.
 06 Mayıs 2021 20:00
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Vaka sayısı 23 binin altına geriledi

Sağlık Bakanlığı 6 Mayıs 2021 tarihli vaka sayılarını açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 253 bin 382 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 388 kişinin testi pozitif çıktı, 304 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 378 oldu, 37 bin 298 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 626 bin 799'a yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Hasta sayısı 2.401 olarak açıklandı.

Test sayısı 48 milyon 712 bin 606'e ulaştı. Vaka sayısı 4 milyon 977 bin 982, vefat sayısı 42 bin 187, ağır hasta sayısı 3 bin 378 oldu.
Memurlar.Net
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