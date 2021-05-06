Vaka sayısı 23 binin altına geriledi

Sağlık Bakanlığı 6 Mayıs 2021 tarihli vaka sayılarını açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 253 bin 382 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 388 kişinin testi pozitif çıktı, 304 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 378 oldu, 37 bin 298 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 626 bin 799'a yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Hasta sayısı 2.401 olarak açıklandı.

Test sayısı 48 milyon 712 bin 606'e ulaştı. Vaka sayısı 4 milyon 977 bin 982, vefat sayısı 42 bin 187, ağır hasta sayısı 3 bin 378 oldu.