Vaka sayısı 23 binin altına geriledi
Türkiye'de son 24 saatte 253 bin 382 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 388 kişinin testi pozitif çıktı, 304 kişi hayatını kaybetti.
|06 Mayıs 2021 20:00
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanlığı 6 Mayıs 2021 tarihli vaka sayılarını açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 253 bin 382 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 388 kişinin testi pozitif çıktı, 304 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 3 bin 378 oldu, 37 bin 298 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 626 bin 799'a yükseldi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Hasta sayısı 2.401 olarak açıklandı.
Test sayısı 48 milyon 712 bin 606'e ulaştı. Vaka sayısı 4 milyon 977 bin 982, vefat sayısı 42 bin 187, ağır hasta sayısı 3 bin 378 oldu.
9 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Elvan'dan önemli mesajlar
06 Mayıs 2021 21:07
|Jandarmadan suç örgütü lideri S.P'nin iddialarına yalanlama
06 Mayıs 2021 21:02
|Azınlık cemaatleri temsilcilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
06 Mayıs 2021 18:54
|Dışişleri, Türkiye-Mısır istişarelerinin kapsamını açıkladı
06 Mayıs 2021 18:50
|Kılıçdaroğlu: Apartman görevlilerine, yoksullara özel ilgi gösterin
06 Mayıs 2021 17:45
|CHP, istifa eden avukata, açıklamaları nedeniyle tazminat davası açacak
06 Mayıs 2021 17:18
|Millet ittifakı genişleyecek... Akşener açıkladı
06 Mayıs 2021 15:31
|Kalın'dan, AB ülkelerinin mültecilere karşı uyguladığı geri itme politikasına tepki:
06 Mayıs 2021 14:34
|Çavuşoğlu:Turistin görebileceği herkesi Mayıs sonuna kadar aşılayacağız
06 Mayıs 2021 14:10
|Akşener paylaştı: İttifaka yeni partiler mi katılıyor?
06 Mayıs 2021 12:28