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Bu etin kilosu 10 bin TL

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir kasap dükkanında satılan sığır eti, fiyatıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Kilosu bin 200 dolar (yaklaşık 10 bin TL) olan et için yurt içi ve yurt dışından birçok talep geliyor. Kasap Bedirhan Günbey, etleri 40 ila 60 gün kaya tuzunda bekletip özel baharatlarla marine ettiklerini belirterek, "Etlerimiz bir buçuk dakikada pişip yemeye hazır hale geliyor" dedi. Kasap Mehmet Günbey ise bazı müşterilerin dükkana gelerek etin pahalılığından dolayı espri amaçlı olarak araba takası teklif ettiklerini söyledi.
 06 Mayıs 2021 19:06
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Bu etin kilosu 10 bin TL

Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesinde kasaplık yapan Mehmet Günbey ve oğlu Bedirhan Günbey, dükkanlarında bulunan etlerin hazırlanışı biçimi ve fiyatları dikkat çekiyor. Birçok et çeşidi bulunan kasap dükkanında en dikkat çekici olan ürün ise kilosu bin 200 dolara satılan ve Japon ırkı 'wagyu' cinsi sığırından elde edilen 'kobe' eti. Alınan embriyolar sayesinde Türkiye'de de yetiştirilebilen bu sığır, yetiştirilme koşulları ve pahalılığıyla ön plana çıkıyor. Özel karışım yemlerle ve uygun hava koşullarında büyütülen sığırların eti ise yetiştirilme aşamasında olduğu gibi meşakkatli bir işlemden geçiyor.

"Bir buçuk dakikada pişip yemeye hazır hale geliyor"

Etlerin geçtiği işlemlerden bahseden Kasap Bedirhan Günbey, "Burada etlerimizi kaya tuzunda 40 ila 60 gün arasında dinlendiriyoruz. Buradaki dinlendirme amacımız etin pişirme seviyesini en az seviyeye indirmek. Burada kendimize özel 15 çeşit baharatımız var. Eti önce baharatlarla beraber dövüyoruz, daha sonra tereyağına bandırıp kaya tuzuna sürtüyoruz. Etlerimizi güzelce marine edip lezzetimize lezzet katıyoruz. Etlerimizi döküm tavayı kızdırdıktan sonra iki yanını da bir buçuk dakika pişiriyoruz ve yemeye hazır hale geliyor" diye konuştu.

Yurt dışından et almaya geliyorlar

160 TL'den bin 200 dolara kadar et bulunduğunu söyleyen Bedirhan Günbey, "160 TL'lik etimizden dahi alan insanlar bu eti daha önce hiçbir yerde yemediklerini söylüyor. Mesela ekonomik şartlardan dolayı bin 200 dolarlık eti herkes tercih edemiyor. Fakat bu etten alan insanlar da çok iyi bir şekilde geri dönüşler yapıyor. Etin fiyatı, bilmeyen insanlara pahalı geliyor. Sosyal medya sayesinde Dubai'den Katar'dan özel olarak gelen müşterilerimiz var. Bilen insanlar da bunun için geliyor. Bilmeyen insanlara etin tadına baktırıyoruz ve bu şekilde etin lezzetini gösteriyoruz" sözlerine yer verdi.

Araba takası teklifi

Kasap Mehmet Günbey ise hayvanların İç Anadolu bölgesinde nemsiz bir ortamda yetiştirdiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu hayvanların stressiz yetiştiği ortam -10 ile +10 derece arasındadır. Orada arpa, mısır ve özel kendimize ait karışımlarımızın olduğu yemlerle besleniyor. Etlerin elde edildiği hayvanlardan biri de Japon ırkı. Şu an biz bunu kendimiz besliyoruz. Onların yöntemlerinden biraz farklı besliyoruz. Türkiye'nin birçok yerinden talep geliyor. Mesela müşterilerimizin uçak biletlerini alıyoruz, geliyorlar ve etin tadına bakıyorlar. Beğeneceklerine kesin eminiz. Alışverişini yapıp tekrar uçağına bindirip müşterilerimizi memleketlerine gönderiyoruz. İsrail'den, Katar'dan, Dubai'den gelen talepler çok. Bazen müşterilerimiz espri amaçlı olarak arabalarının anahtarlarını getirip et ile araba takası yapmaya çalışıyorlar."

Müşteri memnun

Kasaba et almak için gelen müşteri Uğur Gülvancı da, "Bu kasabı sosyal medyadan gördüm. Kuzenim de buraya çok geliyor. Lezzetini anlata anlata bitiremedi. Biz de eti çok seviyoruz. Gece saatlerinde telefona bakarken burasının videolarını izliyoruz, yerimizde duramıyoruz. Bir gelip deneyelim dedik. Çok güzel olduğuna eminim. Özel olarak buraya geldim. Arabayı yolun başına park ettim, 10 dakikadır yürüyorum. Pişman olmayacağıma çok eminim" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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