Kazada yaralanan sağlıkçı, helikopterle hastaneye yetiştirildi
|06 Mayıs 2021 19:07
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Kaza, Samsun'un Vezirköprü ilçesi Havza- Vezirköprü karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Havza ilçesinde 112 Ambulans Servisinde görev yapan Paramedik Adem Samur idaresindeki aracıyla kaza yaptı. Kazada Adem Samur ile kendisi gibi 112 Acil Ambulans Servisinde görev yapan eşi Paramedik Şule Samur ile çocukları Zeynep ve Mira Samur yaralandı. Yaralılar, Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahaleleri yapılan Samur ailesinin Samsun'daki hastanelere sevk edilmesine karar verildi. Samsun'dan havalanan 112 Acil Servise ait ambulans helikopter Vezirköprü İlçesine giderek Adem Samur'u alıp Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Şule ile çocukları Zeynep ve Mira Samur ise kara ambulansıyla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiler. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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