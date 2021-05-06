İstanbul'da Kovid-19 aşısı olan muhtar sayısı 700'e yaklaştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde aşılamada öncelikli gruplar arasına dahil edilen muhtarlar, randevularını alarak aşılarını yaptırmaya başladı.

Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Başkanı Selami Aykut, AA muhabirine, Kovid-19 salgınıyla mücadelede devletin bütün kademelerinin elinden geldiği kadar mücadele ve gayret gösterdiğini söyledi.

Bu süreçte sağlık çalışanlarının fedakarca çalışmalarına şahitlik ettiklerini anlatan Aykut, bir yönüyle devleti, bir yönüyle halkı temsil eden muhtarların da salgınla mücadelede etkin görev üstlendiğini vurguladı.

Birçok muhtarın Kovid-19'a yakalandığını, bazılarının ise hayatını kaybettiğini dile getiren Aykut, her zaman temas riskiyle karşı karşıya kalan muhtarlara yönelik aşılama çalışmalarının sevincini yaşadıklarını ifade etti.

Selami Aykut, devlet ile vatandaş arasında köprü görevi üstlendiklerini ve 7/24 çalıştıklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başta olmak üzere bu konuda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Aykut, "Bütün dünya ülkelerinde aşıyla ilgili sıkıntılar yaşandığını biz de biliyoruz. Sağ olsun yine hükümetimiz bu konuyla ilgili bizim de çağrılarımızı dikkate aldı. Muhtarlarımızın aşılama çalışmaları başladı. Muhtarlarımız sırasıyla aşı olmaya başladı." dedi.

İstanbul'daki muhtarların yüzde 75'inin aşı için randevu aldığını dile getiren Aykut, "İstanbul'da 962 muhtarımız var, şu ana kadar 700'e yakın muhtarımız aşılanmasını gerçekleştirdi. Muhtarlarımızın yüzde 75'i aşılama için randevularına aldılar, ramazan dolayısıyla yoğunluk yaşayan muhtarlarımız da ramazan sonrasında aşılarını yaptıracaklar inşallah." ifadesini kullandı.

Sırası gelen herkesin aşı yaptırması gerektiğini söyleyen Aykut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aşı olduğunu hatırlatarak, "Ülkemizin bir neferinin zarar görmesi, hasta olması bizi üzer. Cumhurbaşkanımızın aşı yaptırdığı noktada halen soru işareti olanları da biz kınıyoruz. Sağlığımız için Bakanlığımızın aldığı karara saygı göstererek bir an önce aşılarımızı yaptırmamız lazım." değerlendirmesini yaptı.

İstanbul'un en genç muhtarı Kovid-19 aşısını yaptırdı

Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Kazımkarabekir Mahallesi Muhtarı Muharrem Polat, Kovid-19 aşısını yaptırdı.

İstanbul'un en genç mahalle muhtarı olan 24 yaşındaki Polat'ın mahallesindeki sağlık merkezinde aşı olduktan sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Sağlık Bakanı Koca'ya teşekkür ederek, "Bu anlamda bize ne kadar değer verdiklerini, bizi ne kadar kayda aldıklarını görmüş olduk." dedi.

Salgınla mücadelede muhtarların aktif çalıştığını ve vatandaşlarla içli dışlı olduklarını anlatan Polat, temas riski altında bulunduklarının altını çizdi.

Türkiye'nin en genç aşı olan kişiler listesine girdi

İstanbul'un en genç mahalle muhtarı olduğuna, aşı yapılmasının ardından da Türkiye'nin en genç aşı yapılan kişisi listesine girdiğine değinen Polat, "Şu anda da herhalde Türkiye'nin en genç aşılanmışı olacağız. Kronik hastalar hariç herhalde. Bu da farklı bir duygu tabii ki." şeklinde konuştu.

Herkese aşı olmaları için çağrıda bulunan Polat, gençlere de "Bana bir şey olmaz deyip bu işi göz ardı etmeyelim." tavsiyesinde bulundu.

Kendisinin de genç olduğunu ancak 7 ay önce Kovid-19'a yakalandığı vurgulayan Polat, "Salgında endişemiz vardı ama yapmamız gereken iş endişemizden daha önemliydi. Sonuçta burada bir sorumluluğumuz var. Sorumluluğumuz gereği sahada aktif olmamız gerekiyordu. Gece süt isteyeninden ilaç isteyenine kadar herkesin derdine koşmak zorundaydık ve bunları da yaptık. Ben de bir kere (Kovid-19) geçirdim ve gerçekten çok zor atlattım. Gençlerimiz eminim kendilerine çok güveniyorlar ama bu konuda kendimize güvendiğimiz kadar aşılarımızı da tam olmamız gerekiyor." diyerek sözlerini tamamladı.