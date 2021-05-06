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Yeşil sahaların devleri nisanda yatırımcısına keyif vermedi

Dünyanın önde gelen halka açık futbol kulüplerinden 3'ü geçen ay yatırımcısına kazandırırken, 4'ü ise hisse senedi piyasalarında yatırımcısını üzdü.
 06 Mayıs 2021 19:26
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Yeşil sahaların devleri nisanda yatırımcısına keyif vermedi

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, dünyanın önde gelen halka açık 7 futbol kulübünden SL Benfica, Manchester United, Borussia Dortmund'un hisseleri nisanda yükselirken, SS Lazio, AFC Ajax, Olympique Lyonnais ve Juventus'un hisselerinde düşüşler gözlendi.

Nisan ayında SL Benfica'nın hisseleri yüzde 29,5, Manchester United'ın hisseleri yüzde 12,6, Borussia Dortmund'un hisseleri yüzde 7,4 değer kazandı.

Analistler, SL Benfica'nın geçen ay hisse senedi piyasalarında dikkat çekici bir performans sergilediğini belirtti.

Manchester United'ın hisseleri içinde yer aldığı "Avrupa Süper Ligi" projesine karşı gelen tepkiler ve projeye ilişkin yaşanan sıkıntılara karşın Premier Lig'de geçen ay ilk kez Kovid-19 vakasına rastlanmaması haberiyle değer kazandı.

SS Lazio'ya verilen Kovid-19 cezası hisselerini olumsuz etkiledi

Aynı dönemde, yatırımcısına SS Lazio yüzde 0,9, AFC Ajax yüzde 1,1, Olympique Lyonnais yüzde 3,8, Juventus yüzde 6,8 kaybettirdi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından SS Lazio'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) protokolünü ihlalden dolayı ceza almasıyla hisseleri de olumsuz etkilendi. İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Temyiz Mahkemesi, Lazio kulübünün, Lotito için 7 aylık hak mahrumiyeti ile kulübe verilen 150 bin avro para cezasına itirazını görüştü.

Mahkeme, Lazio'nun itirazını reddederken ve spor savcısının talep ettiği cezalarda da artırıma gitti. Buna göre, Lotito'ya 12 ay hak mahrumiyeti, kulübe de 200 bin avro para cezası verildi.

Kulüp doktorları Ivo Pulcini ve Fabio Rodia'nın daha önce aldığı 12 ay hak mahrumiyeti cezaları da onandı.

Fransa Birinci Futbol Liginde (Ligue 1) zirve yarışından uzak olan Olympique Lyonnais hisse senedi piyasalarında da yatırımcısını tatmin edemedi.

Analistler, "Avrupa Süper Ligi" projesinin açıklanmasında Juventus'un hisselerinde yükselişler görülmesine karşın gelen tepkiler sonrası projeye verilen desteklerin büyük oranda geri çekilmesiyle kulübün de kazançlarını geri verdiğini ifade etti.

Yılbaşına göre performansta 5 kulüp yatırımcısına kazandırdı

Dünyanın önde gelen halka açık futbol kulüplerinin yılbaşına göre performansına bakıldığında 7 futbol kulübünün 5 tanesinin yatırımcısına kazandırdığı 2 tanesinin kaybettirdiği görülüyor.

Bu dönemde, yatırımcısına SL Benfica yüzde 17,6, Borussia Dortmund yüzde 7,2, Manchester United yüzde 5,9, Olympique Lyonnais yüzde 4,6, SS Lazio yüzde 2 kazandırırken, AFC Ajax yüzde 2,8, Juventus yüzde 10,2 kaybettirdi.
Anadolu Ajansı
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