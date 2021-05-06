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Meslek liseleri pandemide de üretmeye devam ediyor

Covid-19 pandemi döneminde uzaktan eğitimin devam ettiği bir dönemde, meslek liseleri üretmeye ve çalışmaya devam ediyor. Sıradan masaya, temizlik ürününden maskeye kadar üreten meslek liseleri bu dönemde yeni bir ivme kazandı.
 06 Mayıs 2021 19:30
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Meslek liseleri pandemide de üretmeye devam ediyor

Üretime ve ekonomiye katkıda bulunan okullardan biri de, Malatya'nın Battalgazi İlçesi'ndeki eski ismi ile Ziraat Okulu yeni ismi ile Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, üretim ile göz dolduruyor. Okul, pandemi döneminde hayvancılık ve tarım alanlarında ürettiği ve yaptığı işlerle isminden oldukça söz ettiriyor. Tarımın ve gıdanın önem kazandığı bu dönemde de Malatya ve Türkiye'ye yetişmiş aranan elaman kazandıran okulun, pandemi sürecinde boş durmadığı, öğretmen ve öğrencileriyle farklı üretimler yaptığı bildirildi.

Okul ve yapılan faaliyetler hakkında bilgi veren Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Şükrü Doğan, pandemi döneminde teorik eğitimlerin uzaktan eğitim şeklinde devam ettiği bir dönemde öğrencilerin uygulamalı eğitimleri okulun atölyelerinde yaptıklarını belirtip, "Özellikle hayvancılık alanında yıllardır yürüttüğümüz ATAKS Yumurtacı Tavuk üretimimiz bu yılda devam etmektedir. Ülkemizin tek yerli ırkı olan yumurtacı tavuk türü ATAKS civcivleri okulumuz personeli gözetiminde öğrencilerimiz ile birlikte yürütülmektedir. Bu civcivler 50-60 gün süreyle gerek besleme gerekse sağlık açısından gerekli yetiştirme, aşılama faaliyetleri yürütüldükten sonra bu tavuklar çevre halkına satılmaktadır. Çevre çiftçisinin büyük ilgi gösterdiği tavuklardan yılda 10-15 bin arasında üretmekteyiz. Bu sayede gerçek üretim içerisinde öğrencilerimizin mesleki eğitimleri yapılmakta hem de okul döner sermayesine gelir elde etmekteyiz. Elde edilen gelirin bir kısmı atölye ihtiyaçlarına harcanırken diğer kalan kısmı ise çalışan personel ve öğrencilere verilmektedir. Bu sayede ilimizin yumurtacı tavuk ihtiyacını yıllardır karşılamaktayız. Yine bu senede tavuk satışlarımız devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Bir diğer çalışmalarının ise örtü altı süs bitkileri ve fide üretimi faaliyeti olduğuna dikkat çeken Doğan, "Gecen yıl Milli Eğitim Müdürlüğümüz okulumuza bir adet sera kazandırdı. Bu sayede şimdilik sera içerisinde gül ve diğer dış mekan süs bitkileri yetiştirmekteyiz. Ancak önümüzdeki dönemden itibaren bu alanda sebze fidanları ve tıbbi aromatik süs bitki fidanı yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Yani önümüzdeki dönemden itibaren üreticilerimizin ihtiyacı olan domates, salatalık, biber gibi sebze fidanları ile nane, kekik, reyhan gibi tıbbi aromatik bitki fidanlarını bizden karşılayabilecekler. Bu kapsamda ilk yıl başlangıç olarak 100 bin fidan üretmeyi hedefliyoruz. Talebe göre bu üretimi artıracağız. Bunun yanında dış mekan süs bitkileri üretimimizde devam edecek. Artık üreticilerimiz ve halkımız fide ve süs bitkilerinde başka illere mahküm kalmadan okulumuzdan bu ürünleri rahatlıkla temin edebileceklerdir" şeklinde konuştu.

Okul olarak önemsedikleri bir diğer konunun ARGE çalışmaları olduğuna parmak basan Doğan, "Aslında bizim ARGE merkezi olarak ilimizde bu alanlarda çalışacak tüm öğrencilere ve sektöre hizmet etmek gibi bir gayemiz var. Bu anlamda okulumuz Tarım ve Hayvancılık alanlarında araştırma yapacak, proje hazırlayacak ilimizdeki tüm öğrencilere ve sektör çalışanlarına hizmet etmek gayesindeyiz. Biz okul olarak şu an Tarım Alanında kullanılacak 2 proje üzerinde çalışmaktayız. Yakın zamanda bitireceğimiz makinaların Patent ve isim haklarını da alacağız. Bakanlığımızın büyük destekleri ile yürüttüğümüz bu çalışmalar hız kesmeden devam edecek. Şu anda arkadaşlarımız ile yeni başlayacak projeler üzerinde çalışmaktayız. Yeni başlayacak projelerimiz ile mesleki eğitimin kalitesini artırmak ve ülkemize katma değer kazandıracak yeni üretimlerin peşindeyiz" dedi.

"1 milyonluk proje kabul edildi"

2020 yılı teklif döneminde projesini hazırlayarak DAP İdaresi Başkanlığına sundukları 1 milyon TL bütçeli projenin kabul edildiğine işaret eden Doğan, "Bu proje sayesinde inşallah kısa zaman içinde yumurta üretim kanatlı hayvancılık atölyesi ve kanatlı hayvancılık eğitim merkezi kuracağız. Şu anda projenin sözleşmesi imzalandı, ihale süreçlerine çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

GES de kurulacak

Okulda, Güneş Enerji Santralı da (GES) kuracaklarını bildiren Doğan, "Yine bir diğer çalışmamız okulumuz alanına bir GES üretim alanı kurmak. Okul imkanları ile kuracağımız bu GES elektrik üretim santralinde, projemiz elektrik dağıtım şirketi tarafından kabul edildi. Gerekli imzalar atıldı ve şu anda kurulum aşamasındayız" şeklinde açıklamasını tamamladı.
İhlas Haber Ajansı
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