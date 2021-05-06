Bakkalı duygulandıran not! Parayı bıraktı, helallik istedi
|06 Mayıs 2021 19:35
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Tokat'ın Niksar ilçesinde mahalle bakkalı 3 çocuk babası Hayati Akıncı, 15 gün önce sabah işyerine gittiğinde kapısına sıkıştırılan bir zarf gördü. Zarfı açan Akıncı, içerisinde 500 TL para ve bir not ile karşılaştı. Notta "Çocukluk yıllarımda arkadaşlarıma uyup bakkaldan izinsiz çikolata ve bisküvi, küçük ürünlerden birkaç sefer almıştım. Hakkınızı helal edin" ifadeleri yer aldı.
"DUYGUSAL OLARAK ETKİLENDİK"
30 yıldır mahalle bakkallığı yaptığını söyleyen Hayati Akıncı, "15 gün önce dükkanımı sabah açtığımda kapının üzerine bir zarf bırakılmış. Zarfın içerisinde 500 lira para ve not bırakılmıştı. Notta, çocukken izinsiz aldığı ürünlerin parasını bıraktığını ve helallik istediğini yazmış. Kim olduğunu bilmiyorum. İster istemez duygusal olarak etkilendik. Böyle insanların var olduğunu göstermek için durumu sosyal medyada paylaştım. İstesem ben notu bırakanı bulurum. Güvenlik kameralarıma bile bakmadım. Bakmayacağım. Parayı ise kendi parama katmayacağım. Bu parayı ihtiyacı olan başka birilerine vereceğim'' diye konuştu.
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