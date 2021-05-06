Pfizer/BioNTech aşısında patent tartışması

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan CEO Albert Bourla, Pfizer'in ABD tarafından koronavirüs aşıları için patent korumalarından feragat edilmesi yolunda yapılan çağrıya destek vermediğini duyurdu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sözcüsü de Berlin Yönetimi'nin Covid-19 aşılarındaki patent korumasının sürmesinden yana olduğunu bildirdi.

Alman Sözcü, ABD'nin teklifinin bir bütün olarak aşı üretimi etkileyeceğini savunarak, "fikri mülkiyet hakkı korumasının bir inovasyon kaynağı olduğunu ve gelecekte de bu şekilde kalması gerektiğini" ifade etti

ABD'Lİ BÜYÜKELÇİ DÜN AÇIKLAMIŞTI

ABD Ticaret Temsilcisi Büyükelçi Katherine Tai, ABD'nin aşılardaki fikri mülkiye haklarından feragat edilmesine destek verdiğini duyurmuştu.

ABD Ticaret Temsilcisi Büyükelçi Katherine Tai Twitter'dan yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Bu küresel bir sağlık krizi ve COVID-19 pandemisinin olağandışı şartları, olağan dışı tedbirleri de gerekli kılıyor. Yönetim (Washington) fikri mülkiyet haklarının korunmasına fazlasıyla inanıyor, fakat pandemiyi bitirmeye hizmet için COVID-19 aşılarına yönelik bu korumalardan feragat edilmesine destek veriyor."

UĞUR ŞAHİN DE SICAK BAKMIYOR

Alman ilaç firması BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin de Covid-19 aşılarının üretim kapasitesini artırmak için fikri mülkiyetten vazgeçmenin doğru bir yol olmadığını, bunun yerine üretim lisansları verilmesi gerektiğini dile getirmişti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise aşıların fikri mülkiyet haklarının kaldırılmasını tartışabileceklerini söylemişti.

164 ÜYENİN AYNI FİKİRDE OLMASI GEREKİYOR

DTÖ üyelerinin Güney Afrika ve Hindistan tarafından teklif edilen, "gelişmekte olan ülkelerde aşı arzını arttırmak ve Covid-19 aşılarına ilişkin patent haklarından feragat etme" önerisi ile ilgili yürütülen müzakerelerdeki ilerlemeleri ele alacağı açıklanmıştı.

Müzakerelerde üyeler, DTÖ'nün Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması'nın kurallarının gevşetilmesi için baskı yapıyor.

Oybirliğine dayalı bir karar alma mekanizmasına sahip DTÖ'de bu nedenle 164 üyenin tamamının aynı fikirde olması ya da ikna edilmeleri gerekiyor.

Almanya, Kovid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılması teklifine karşı çıktı

Almanya'nın, ABD yönetiminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılması teklifine karşı olduğu bildirildi.

Alman hükümet sözcüsü, Süddeutsche Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, fikri mülkiyet haklarının korunmasının "yenilik kaynağı" olduğunu ve gelecekte böyle kalması gerektiğini belirtti.

Aşı üretiminde sınırlayıcı faktörün patentlerin değil, üretim ve yüksek kalite standartların olduğunu vurgulayan sözcü, "Biz Almanya olarak, Avrupa Birliği ve dünyada aşı üretim kapasitesinin artırılması için yoğun çaba harcıyoruz." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, dün düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 aşılarının üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılmasının gündemde olduğunu ancak bu konuda karar alınmadığını belirtmişti.

ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai de Kovid-19 aşılarının üretim kapasitesini artırmak için fikri mülkiyetin kaldırılmasını desteklediklerini, DTÖ'de gerekli müzakerelere katılacaklarını bildirmişti.

Fikri mülkiyet hakkının kaldırılması fikri yoksul ve bazı gelişmekte olan ülkeler tarafından desteklenirken zengin Batılı ülkelerde plana karşı çıkan şirketlerin ve araştırmacıların sayısı oldukça fazla olması da dikkati çekiyor.

Bu arada, Alman ilaç firması BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin ise Kovid-19 aşılarının üretim kapasitesini artırmak için fikri mülkiyetten vazgeçmenin doğru bir yol olmadığını, bunun yerine üretim lisansları verilmesi gerektiğini dile getirmişti.