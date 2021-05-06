1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Pfizer/BioNTech aşısında patent tartışması

Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin BioNTech şirketiyle oldukça etkili bir koronavirüs aşısı geliştiren Amerikan İlaç Devi Pfizer'den son dakika açıklaması geldi. Pfizer CEO'su Albert Bourla, Covid-19 aşılarındaki fikri mülkiyet hakkından feragat edilmesine karşı olduğunu ifade etti. Öte yandan Almanya da Covid-19 aşılarındaki patent korumasının sürmesinden yana olduğunu belirten bir açıklama yaptı.
 06 Mayıs 2021 19:37
+Aa- Yazdır
Pfizer/BioNTech aşısında patent tartışması

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan CEO Albert Bourla, Pfizer'in ABD tarafından koronavirüs aşıları için patent korumalarından feragat edilmesi yolunda yapılan çağrıya destek vermediğini duyurdu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sözcüsü de Berlin Yönetimi'nin Covid-19 aşılarındaki patent korumasının sürmesinden yana olduğunu bildirdi.

Alman Sözcü, ABD'nin teklifinin bir bütün olarak aşı üretimi etkileyeceğini savunarak, "fikri mülkiyet hakkı korumasının bir inovasyon kaynağı olduğunu ve gelecekte de bu şekilde kalması gerektiğini" ifade etti

ABD'Lİ BÜYÜKELÇİ DÜN AÇIKLAMIŞTI

ABD Ticaret Temsilcisi Büyükelçi Katherine Tai, ABD'nin aşılardaki fikri mülkiye haklarından feragat edilmesine destek verdiğini duyurmuştu.

ABD Ticaret Temsilcisi Büyükelçi Katherine Tai Twitter'dan yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Bu küresel bir sağlık krizi ve COVID-19 pandemisinin olağandışı şartları, olağan dışı tedbirleri de gerekli kılıyor. Yönetim (Washington) fikri mülkiyet haklarının korunmasına fazlasıyla inanıyor, fakat pandemiyi bitirmeye hizmet için COVID-19 aşılarına yönelik bu korumalardan feragat edilmesine destek veriyor."

UĞUR ŞAHİN DE SICAK BAKMIYOR

Alman ilaç firması BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin de Covid-19 aşılarının üretim kapasitesini artırmak için fikri mülkiyetten vazgeçmenin doğru bir yol olmadığını, bunun yerine üretim lisansları verilmesi gerektiğini dile getirmişti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise aşıların fikri mülkiyet haklarının kaldırılmasını tartışabileceklerini söylemişti.

164 ÜYENİN AYNI FİKİRDE OLMASI GEREKİYOR

DTÖ üyelerinin Güney Afrika ve Hindistan tarafından teklif edilen, "gelişmekte olan ülkelerde aşı arzını arttırmak ve Covid-19 aşılarına ilişkin patent haklarından feragat etme" önerisi ile ilgili yürütülen müzakerelerdeki ilerlemeleri ele alacağı açıklanmıştı.

Müzakerelerde üyeler, DTÖ'nün Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması'nın kurallarının gevşetilmesi için baskı yapıyor.

Oybirliğine dayalı bir karar alma mekanizmasına sahip DTÖ'de bu nedenle 164 üyenin tamamının aynı fikirde olması ya da ikna edilmeleri gerekiyor.

Almanya, Kovid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılması teklifine karşı çıktı

Almanya'nın, ABD yönetiminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılması teklifine karşı olduğu bildirildi.

Alman hükümet sözcüsü, Süddeutsche Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, fikri mülkiyet haklarının korunmasının "yenilik kaynağı" olduğunu ve gelecekte böyle kalması gerektiğini belirtti.

Aşı üretiminde sınırlayıcı faktörün patentlerin değil, üretim ve yüksek kalite standartların olduğunu vurgulayan sözcü, "Biz Almanya olarak, Avrupa Birliği ve dünyada aşı üretim kapasitesinin artırılması için yoğun çaba harcıyoruz." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, dün düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 aşılarının üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılmasının gündemde olduğunu ancak bu konuda karar alınmadığını belirtmişti.

ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai de Kovid-19 aşılarının üretim kapasitesini artırmak için fikri mülkiyetin kaldırılmasını desteklediklerini, DTÖ'de gerekli müzakerelere katılacaklarını bildirmişti.

Fikri mülkiyet hakkının kaldırılması fikri yoksul ve bazı gelişmekte olan ülkeler tarafından desteklenirken zengin Batılı ülkelerde plana karşı çıkan şirketlerin ve araştırmacıların sayısı oldukça fazla olması da dikkati çekiyor.

Bu arada, Alman ilaç firması BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin ise Kovid-19 aşılarının üretim kapasitesini artırmak için fikri mülkiyetten vazgeçmenin doğru bir yol olmadığını, bunun yerine üretim lisansları verilmesi gerektiğini dile getirmişti.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
ABD'den Hakan Atilla kararı
06 Mayıs 2021 17:46		 Katar'da Maliye Bakanı hakkında 'yolsuzluk' suçlamasıyla gözaltı kararı
06 Mayıs 2021 16:21
Rusya: Moderna'nın dünyanın en iyisi aşısı seçilmesi siyasi bir karar
06 Mayıs 2021 15:08		 Dünyada her bir milyonda 415 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
06 Mayıs 2021 15:01
Uzay roketi kontrolden çıktı: Ankara ve İstanbul'da risk altında
06 Mayıs 2021 08:10		 Dünya Bankası'ndan kritik Türkiye açıklaması
05 Mayıs 2021 22:18
BioNTech CEO'su Şahin: Salgın 2022 ortasına kadar sürer
05 Mayıs 2021 19:07		 Facebook denetim kurulu, Trump'ın hesabını bir süre daha kapalı tutma kararı aldı
05 Mayıs 2021 17:45
Suudi Arabistan hac ibadetini yasaklamayı düşünüyor
05 Mayıs 2021 12:47		 Kadınlar koronaya karşı daha korumalı
05 Mayıs 2021 06:49
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:07 - Bakan Elvan'dan önemli mesajlar21:02 - Jandarmadan suç örgütü lideri S.P'nin iddialarına yalanlama21:00 - Esnaf ve zabıta kavga etti; 1 zabıta bıçakla yaralandı20:56 - Devlet eski Bakanı Cemil Erhan vefat etti20:51 - 33 internet sitesine erişimin engellenmesi kararı20:33 - 'Dur' ihtarına uymayan motosikletli polis memuruna çarptı
20:00 - Vaka sayısı 23 binin altına geriledi19:50 - 'Okullar açılmadan önce vakalar 1000'in altına düşmeli!'19:37 - Pfizer/BioNTech aşısında patent tartışması19:35 - Bakkalı duygulandıran not! Parayı bıraktı, helallik istedi19:35 - Xiaomi Avrupa satışlarında Apple'ı geçti19:33 - Araştırma: BioNTech - Pfizer aşısı spermlere zarar vermiyor
19:30 - Meslek liseleri pandemide de üretmeye devam ediyor19:27 - Tarım ihracatında Almanya ve Irak ön plana çıktı19:26 - Yeşil sahaların devleri nisanda yatırımcısına keyif vermedi19:21 - Rus heyeti Türkiye'deki 'güvenli tatil' imkanını yerinde görecek19:19 - İstanbul'da Kovid-19 aşısı olan muhtar sayısı 700'e yaklaştı
19:16 - Yeni keşfedilen turkuaz göl turizme kazandırılacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Fuat Oktay açıkladı. Tam kapanma 19 Mayıs'a uzayacak mı?
Gençlik Bakanlığının personel alımı yapacağı unvanlar belli oldu
Bir meslek grubunun daha aşılanmasına başlandı
Koravirüsü atlatanlarda yeni bulgu
Ali Koç, Fenerbahçe maçına hakem olarak atandı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Gram altın yıl içi en yüksek seviyeyi gördü
Belediyede tüm personel karantinaya alındı, iş başkana düştü
Çakışan iki sınav ertelendi ama yine çakışıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlükte bir gün 3
ziyaretçiler 1
anlat anlat sen seversin yalanı 2
uzaylı 1
Ailecek kırlarda gezip tozup piknik yapmak 2
toplu taşıma araçlarında kitap okumak 1
anne 4
patates salatası 1
parker 2
dünya şifre günü 3
SON İLANLAR
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Personel Yönetim Aş. 10 İşçi Alacak
Yalova Çiftlikköy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Akşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 43 İşçi Alacak
İzmir Bornova Belediyesi 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam