33 internet sitesine erişimin engellenmesi kararı
|06 Mayıs 2021 20:51
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisse başına 8,81-10,46 lira fiyat aralığıyla halka arz başvurusunu onayladı.
SPK haftalık bültenine göre Kurul, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 75 milyon lira kar payından bedelsiz sermaye artırımını onaylarken, Sarten Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 55 milyon lira Tahvil/Finansman Bonosu, Turkish Bank AŞ'nin 169 milyon lira Tahvil/Finansman Bonosu ve QNB Finansbank AŞ'nin 5 milyar dolar Tahvil/Finansman Bonosu başvurusunu kabul etti.
Kurul, Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Kalkınma Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluşlarına izin verilmesine karar verdi.
Ayrıca Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 33 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.
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