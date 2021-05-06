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Ağrı Belediye Başkanı Sayan Covid-19'a yakalandı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın korona virüs testi pozitif çıktı.
 06 Mayıs 2021 21:35
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Ağrı Belediye Başkanı Sayan Covid-19'a yakalandı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Tedavi sürecim devam etmektedir. Bu mübarek günlerde dualarınızı bekliyor, hayırlı sahurlar diliyorum. Bütün dostlara selam gönderiyorum" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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