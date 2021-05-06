Ağrı Belediye Başkanı Sayan Covid-19'a yakalandı
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın korona virüs testi pozitif çıktı.
|06 Mayıs 2021 21:35
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