Ukraynalı vekil, Bayraktar İHA'larının üretim sürecini denetledi
Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada'nın milletvekili İgor Kopıtin, Türkiye'de Ukrayna ordusu için olan Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının üretim sürecini denetlediğini ifade etti.
|06 Mayıs 2021 23:07
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Facebook'tan açıklama yapan Kopıtin, "Ukrayna'nın Türkiye'deki savunma ataşesi ile birlikte Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için olan TB2 insansız hava araçlarının üretim sürecini denetledik. Bu stratejik bir projemiz. Türk insansız sistemleri, askeri bir krizde zafere giden yolda belirleyici rol oynuyor. Bu, Dağlık Karabağ ve başka sıcak noktalarda kanıtlandı" ifadelerini kullandı.
Kopıtin ayrıca Akıncı İHA'larının testlerinin yapıldığı Çorlu Havalimanı'na gittiğini söyledi.
Politikacıların görevinin karşılıklı işbirliğini artırmak olduğunu belirten Kopıtin, ülkesinin ulusal savunmasını güçlendirmesinin önemli olduğunu kaydetti.
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