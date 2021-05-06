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Musul Başkonsolosluğu yeniden faaliyete başlıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Musul Başkonsolosluğu'nun hizmete hazır hale getirilerek yeniden faaliyete başlayacağını belirtti.
 06 Mayıs 2021 23:18
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Musul Başkonsolosluğu yeniden faaliyete başlıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Musul Başkonsolosluğumuz hizmete hazır hale getirilerek yeniden faaliyete başlıyor. Bölgemizin huzur ve refahı için gece gündüz demeden çalışan Türkiye, Musul'da kardeşlik iklimine yeniden hizmet edecek. Ülkemize ve bölgemize hayırlı olsun" dedi.
Memurlar.Net
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