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Kaçak elektrik denetimi yapan 3 DEDAŞ personeli darp edildi
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, kaçak elektrik denetimi yaparken darbedilen Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) ekibinden 3 kişi yaralandı.
|06 Mayıs 2021 23:21
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İlçe kırsalındaki tarım arazilerinde denetim yapan DEDAŞ ekipleri, bölgede abonesiz trafo ve kaçak elektrik kullanımı tespit etti.
Çevrede toplanan bir grup ekiplere tepki göstererek, trafoya müdahale etmesini engellemek istedi. Bu sırada çıkan arbedede 3 DEDAŞ görevlisi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Bölgeye gelen jandarma ekiplerinin müdahalesiyle, grup bölgeden uzaklaştırıldı.
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