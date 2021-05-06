1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kaçak elektrik denetimi yapan 3 DEDAŞ personeli darp edildi

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, kaçak elektrik denetimi yaparken darbedilen Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) ekibinden 3 kişi yaralandı.
 06 Mayıs 2021 23:21
+Aa- Yazdır
Kaçak elektrik denetimi yapan 3 DEDAŞ personeli darp edildi

İlçe kırsalındaki tarım arazilerinde denetim yapan DEDAŞ ekipleri, bölgede abonesiz trafo ve kaçak elektrik kullanımı tespit etti.

Çevrede toplanan bir grup ekiplere tepki göstererek, trafoya müdahale etmesini engellemek istedi. Bu sırada çıkan arbedede 3 DEDAŞ görevlisi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Bölgeye gelen jandarma ekiplerinin müdahalesiyle, grup bölgeden uzaklaştırıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Alparslan Kuytul'un gözaltı süresi uzatıldı
06 Mayıs 2021 22:22		 Esnaf ve zabıta kavga etti; 1 zabıta bıçakla yaralandı
06 Mayıs 2021 21:00
'Dur' ihtarına uymayan motosikletli polis memuruna çarptı
06 Mayıs 2021 20:33		 Sivas'ta çocuğun balkondan düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı
06 Mayıs 2021 19:03
Ölen kedisini defnetmek için Gaziantep'den Osmaniye'ye getirdi
06 Mayıs 2021 18:43		 Kendini savcısı olarak tanıtan şüpheli ailesini de kandırmış
06 Mayıs 2021 18:06
Firari Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'den ilk kare
06 Mayıs 2021 17:57		 Konya'da tartıştığı ağabeyini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
06 Mayıs 2021 16:47
Adana'da top oynarken fenalaşan 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
06 Mayıs 2021 16:31		 Gümüşhane'de su tankının altında kalan kadın öldü
06 Mayıs 2021 16:28
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:05 - Mecburi hizmetli araştırma görevlileri hakkında Yargıtay'dan emsal karar!00:04 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:02 - 7 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları00:00 - Ramazanda umut var23:50 - Yusufeli Barajı gövde inşaatında sona gelindi23:28 - Prof. Dr. Murat Ferman'dan enflasyonla ilgili skandal sözler
23:26 - AK Parti İlçe Başkanı görevinden istifa etti23:21 - Kaçak elektrik denetimi yapan 3 DEDAŞ personeli darp edildi23:19 - CHP yönetimi, cumhurbaşkanı adayını halka soracak23:18 - Musul Başkonsolosluğu yeniden faaliyete başlıyor23:14 - EMA, Sinovac için ön değerlendirme süreci başlattı23:07 - Ukraynalı vekil, Bayraktar İHA'larının üretim sürecini denetledi
22:38 - Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na soruşturma açıklaması22:28 - Bill Gates eşi Melinda'ya 1.8 milyar dolarlık hisse aktardı22:24 - Rize'de tam kapanmada köyler doldu; uyarı geldi22:24 - AB İçişleri Komiseri Johansson, Türkiye'ye geliyor22:22 - Alparslan Kuytul'un gözaltı süresi uzatıldı
22:17 - Türkiye'deki 3 müzeye Avrupa Yılın Müzesi Ödülü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Mecburi hizmetli araştırma görevlileri hakkında Yargıtay'dan emsal karar!
7 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
Ramazanda umut var
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kota 1
görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda 3
adam 1
erkek şiddeti 1
tamu 1
günaydın sözlük 1
yazar burada gülüyor 2
pırlanta yüzüğü yanlışlıkla çöpe atmak 4
patates salatası 2
kadınları mutlu etmenin yolları 2
SON İLANLAR
Muğla Kavaklıdere Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 9 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp Genom Merkezi 1 İşçi Alacak
İstanbul Günbel Temizlik 1 İşçi Alacak
Çankırı Orta KHGB Geçici 2 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Antalya Gazipaşa Belediyesi 50 İşçi Alacak
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam