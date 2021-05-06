AK Parti İlçe Başkanı görevinden istifa etti
|06 Mayıs 2021 23:26
|+Aa- Yazdır
AK Parti Gölpazarı İlçe Başkanı Raşit Özen, uzun zamandır hizmet ettiği partide işlerinin yoğunluğu ve yeni kişilerin önünü açabilmek için kendi isteği ile istifa ettiğini açıkladı. Özen, yaptığı açıklamada, "Değerli Ak Parti ailem ve kıymetli hemşerilerim, kurulduğu ilk yıllardan günümüze kadar uzanan bu kutlu yolda sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bıkmadan, yorulmadan uzun yıllar görev aldım. Gençlik kolları başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği görevlerimin ardından ilçe başkanı olarak görevimi ifa etmekten ve bu ailenin bir ferdi olmaktan hep gurur duydum. Görev aldığım yıllar boyunca meşakkatli ve bir o kadar da güzel günler geçirdik. Son yerel seçimlerde de yapılamaz denileni yapıp her daim yanımda ve arkamda duran dava arkadaşlarımla ilçemizi Ak belediyecilik ile tanıştırdık. Ancak hem partimize hem de ilçemize taze kan gerek diyerek ve işlerimin yoğunluğu nedeniyle ilçe başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunuyorum. İlk görev yıllarımdan itibaren hep yanımda olan başta aileme, zorlu süreçlerde desteklerini eksik etmeyen ve her ne şartta olursa olsun benimle birlikte dimdik davasının arkasında duran tüm dava dostlarıma teşekkür ederim. Beşeriz şaşarız elbet hata da yaparız. Görev yaptığım yıllar içinde yapmış olduğum hatalardan affınıza sığınıyorum. Hakkınızı helal edin, benden yana da eğer varsa helal olsun hakkım" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|7 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
07 Mayıs 2021 00:02
|CHP yönetimi, cumhurbaşkanı adayını halka soracak
06 Mayıs 2021 23:19
|Musul Başkonsolosluğu yeniden faaliyete başlıyor
06 Mayıs 2021 23:18
|Ukraynalı vekil, Bayraktar İHA'larının üretim sürecini denetledi
06 Mayıs 2021 23:07
|Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
06 Mayıs 2021 22:38
|AB İçişleri Komiseri Johansson, Türkiye'ye geliyor
06 Mayıs 2021 22:24
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcularla iftar yaptı
06 Mayıs 2021 21:39
|Lütfi Elvan: Virüsle mücadelede 133,7 milyar lira harcadık
06 Mayıs 2021 21:07
|Jandarma, suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarını yalanladı
06 Mayıs 2021 21:02
|Vaka sayısı 23 binin altına geriledi
06 Mayıs 2021 20:00