Prof. Dr. Murat Ferman'dan enflasyonla ilgili skandal sözler
|06 Mayıs 2021 23:28
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Merkez Bankası'nın enflasyon kararıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunmak üzere Ekotürk'teki canlı yayına bağlanan Prof. Dr. Murat Ferman yaptığı benzetme ile çok tepki çekti.
"O ÇOCUK SAYESİNDE ÖZELLİKLİ YERLERE GİREBİLİYORUZ"
Ferman, enflasyonu 'özürlü bir çocuğa' benzeterek şu ifadelere yer verdi:
"Herkesin ortak bir anlayış beraberliğiyle bildiği ama ifade etmediği ailenin özürlü çocuğu gibi idare ediyoruz...Herkes bir şekilde yararlanıyor ondan çok şikayet ediyoruz 'gece bağırıp çağırıyor, huzur bırakmadı, komşularla tartışıyoruz' diyoruz ama çocuk hayatımızın bir parçası onun sayesinde özellikli yerlere girebiliyoruz. İndirimli kartı alıyoruz, çocuk parası alıyoruz, hak etmediğimiz şeylere ulaşıyoruz... Enflasyon böyle bir şey enflasyonun suç ortağıyız."
SÖZLERİ TEPKİ TOPLADI
Enflasyonun istenmeyen ancak hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olduğunu söyleyen Ferman bu anlatımını pekiştirmek amacıyla 'özürlü çocuk' örneği verince işin rengi değişti. Konuk olduğu canlı yayında pek çok aileyi yaralayan bu ifadeleri büyük bir rahatlıkla söyleyen Prof. Dr. Murat Ferman özellikle sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.
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