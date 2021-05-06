1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Prof. Dr. Murat Ferman'dan enflasyonla ilgili skandal sözler

Beykent Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Murat Ferman enflasyon kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulunmak üzere katıldığı canlı yayında skandal sözlere imza attı. Ferman, enflasyonu 'özürlü çocuğa' benzeterek, "Herkesin ortak bir anlayışla bildiği ve idare ettiği özürlü çocuk gibi enflasyon. Ondan şikayet ediyoruz, ancak onun sayesinde ayrıcalıklarımız var." dedi.
 06 Mayıs 2021 23:28
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Merkez Bankası'nın enflasyon kararıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunmak üzere Ekotürk'teki canlı yayına bağlanan Prof. Dr. Murat Ferman yaptığı benzetme ile çok tepki çekti.

"O ÇOCUK SAYESİNDE ÖZELLİKLİ YERLERE GİREBİLİYORUZ"

Ferman, enflasyonu 'özürlü bir çocuğa' benzeterek şu ifadelere yer verdi:

"Herkesin ortak bir anlayış beraberliğiyle bildiği ama ifade etmediği ailenin özürlü çocuğu gibi idare ediyoruz...Herkes bir şekilde yararlanıyor ondan çok şikayet ediyoruz 'gece bağırıp çağırıyor, huzur bırakmadı, komşularla tartışıyoruz' diyoruz ama çocuk hayatımızın bir parçası onun sayesinde özellikli yerlere girebiliyoruz. İndirimli kartı alıyoruz, çocuk parası alıyoruz, hak etmediğimiz şeylere ulaşıyoruz... Enflasyon böyle bir şey enflasyonun suç ortağıyız."

SÖZLERİ TEPKİ TOPLADI

Enflasyonun istenmeyen ancak hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olduğunu söyleyen Ferman bu anlatımını pekiştirmek amacıyla 'özürlü çocuk' örneği verince işin rengi değişti. Konuk olduğu canlı yayında pek çok aileyi yaralayan bu ifadeleri büyük bir rahatlıkla söyleyen Prof. Dr. Murat Ferman özellikle sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
07 Mayıs 2021 00:04		 Türkiye'deki 3 müzeye Avrupa Yılın Müzesi Ödülü
06 Mayıs 2021 22:17
Ağrı Belediye Başkanı Sayan Covid-19'a yakalandı
06 Mayıs 2021 21:35		 Devlet eski Bakanı Cemil Erhan vefat etti
06 Mayıs 2021 20:56
Bakkalı duygulandıran not! Parayı bıraktı, helallik istedi
06 Mayıs 2021 19:35		 İstanbul'da Kovid-19 aşısı olan muhtar sayısı 700'e yaklaştı
06 Mayıs 2021 19:19
Dal parçasıyla yer altı sularını metresine kadar buluyor
06 Mayıs 2021 19:11		 Kazada yaralanan sağlıkçı, helikopterle hastaneye yetiştirildi
06 Mayıs 2021 19:07
Bu etin kilosu 10 bin TL
06 Mayıs 2021 19:06		 İki doz BioNTech aşısı, Kovid-19'a karşı yüzde 95 koruma sağlıyor
06 Mayıs 2021 18:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:25 - Bakan Soylu'dan, polisi görüntüleme yasağına ilişkin açıklama00:05 - Mecburi hizmetli araştırma görevlileri hakkında Yargıtay'dan emsal karar!00:04 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:02 - 7 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları00:00 - Ramazanda umut var23:50 - Yusufeli Barajı gövde inşaatında sona gelindi
23:28 - Prof. Dr. Murat Ferman'dan enflasyonla ilgili skandal sözler23:26 - AK Parti İlçe Başkanı görevinden istifa etti23:21 - Kaçak elektrik denetimi yapan 3 DEDAŞ personeli darp edildi23:19 - CHP yönetimi, cumhurbaşkanı adayını halka soracak23:18 - Musul Başkonsolosluğu yeniden faaliyete başlıyor23:14 - EMA, Sinovac için ön değerlendirme süreci başlattı
23:07 - Ukraynalı vekil, Bayraktar İHA'larının üretim sürecini denetledi22:38 - Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na soruşturma açıklaması22:28 - Bill Gates eşi Melinda'ya 1.8 milyar dolarlık hisse aktardı22:24 - Rize'de tam kapanmada köyler doldu; uyarı geldi22:24 - AB İçişleri Komiseri Johansson, Türkiye'ye geliyor
22:22 - Alparslan Kuytul'un gözaltı süresi uzatıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Mecburi hizmetli araştırma görevlileri hakkında Yargıtay'dan emsal karar!
7 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
Ramazanda umut var
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Dünya mahalle kahvesi kadar küçüldü. 1
Haberin olsun 2
aşure 2
Maskesiz gezmenin hukuki dayanağını açıklayan abla 1
dünya şifre günü 4
kadınları mutlu etmenin yolları 2
uzaklaşmak 4
balık temizlemek 4
erkek şiddeti 1
düğün 2
SON İLANLAR
Muğla Kavaklıdere Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 9 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp Genom Merkezi 1 İşçi Alacak
İstanbul Günbel Temizlik 1 İşçi Alacak
Çankırı Orta KHGB Geçici 2 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Antalya Gazipaşa Belediyesi 50 İşçi Alacak
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam