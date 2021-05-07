Bakan Soylu'dan, polisi görüntüleme yasağına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 TV ekranlarında Belkıs Kılıçkaya moderatörlüğündeki 24 Özel programının konuğu oldu.

Soylu burada, gazeteciler Murat Çiçek ve Mustafa Kartoğlu'nun sorularını yanıtlarken, gündemin önemli konuları hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

POLİSİ GÖRÜNTÜLEME YASAĞI KONUSU

Karşınızdaki cephe, bir başbakanı yalanlarla beraber idam eden bir cephedir. Tonlarca altının uçakla kaçırıldığını ifade eden bir cephedir. Aynı tezhiratı devam ettiriyorlar.

Burada yeni bir şey yok. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esaslar kanunla düzenlenir.

Biz genelgemizde bunu hatırlatıyoruz. Birisi sen işini yaparken seni ifşa ederse onunla ilgili koruma altına alırsın, ısrar ederse uzaklaştırırsın, yakalar, gerekli kanuni işlemi yaparsın. Biz polisimize diyoruz ki, Anayasa sana bu hakları vermiş. Kolluk kuvvetleri, birisi yanına gelir de seni çekmeye çalışırsa hem kişisel verileri koruma kanunu, Anayasa, hem TCK kendini koruma hakkı veriyor.

Fransa'da bu kanunun daha ötesi çıktı. Biz sadece var olan kanunları ifade ediyoruz. Bizimkisinin basın özgürlüğüyle de ilgisi yok. Polis bir trafik cezası yazıyor örneğin, birisi gelip çekiyor. Bu, kişisel verileri koruma kanununa aykırı. Kanun bunu yapamazsın diyor. Bunu gerçekleştirebilme hakkına sahip değilsin, ancak onun rızasıyla yapabilirsin. Bu, bütün vatandaşlar için geçerlidir.

Siz yukarıdasınız, polis aşağıda, siz yukarıdan aşağıya çektiniz. İzlediniz, takip ettiniz. Bunu takip etmenizde bir problem yok. Ama bunu işlerseniz, yani çekmek de işlemektir, sosyal medyaya koymak da işlemektir. Polis bununla ilgili suç duyurusunda bulunabilir.

Polis, 'Lütfen çekmeyin' diyecek. Israr ederse bu sefer polis vazife ve selayet kanunu devreye girecek, ilgili TCK'yla ilgili ona gerekli müeyyideyi koyacak. Bu Anayasa'da var zaten, herkesi için var.

Çektiği görüntüyü işlerse bu onun şikayet etme hakkını ortaya koyar. Hem çekiyor, hem işinizi engelliyor, hem bunu kesip biçiyor, burada başka bir mağduriyet oluşturuyor, sizi afişe ediyor. Bu kanun sizde var. Anayasa'nın 20. maddesi...

"KAMERA ÇEKMEDEN BUGÜNE KADAR ADALET YOK MUYDU"

Sosyal medyada yapmadıkları kalmıyor. Bakın bu, 21. yüzyılda bir felaket. Hakaret ediyorlar, itibar suikastı yapıyorlar. Direkt olarak yöneticilere, itibarlı insanları ortadan kaldırmaya yönelik bir siyasal girişimdir. Geçmişte farklı yapılıyordu, şimdi farklı yapılıyor. Devlet nizamını, kamu düzenini ortadan kaldırmaya yönelik bir sistemdir.

Kılıçdaroğlu diyor ki "Bu, adaleti ortadan kaldırır." Yanına gelip kamera çekmeden bugüne kadar adalet yok muydu?Kanun ne deniyorsa bunu uygulamaya çalışıyoruz. Basın özgürlüğüyle ilgisi yoktur.

Bir kamu görevlisinin kendisini ifşa etmeye çalışan birilerine karşı "Yapma kardeşim" deme hakkıdır. Arkadaşlar sizin böyle bir hakkınız var, kimseye zor kullanmayın ama kanun çerçevesinde bu Anayasa'ya, TCK'ya aykırı değil.

(Polisin kaba kuvvet kullanırken çekilmesi suç mudur?) Bence, işlenmesi suçtur. İnce bir nüans var, eğer bir hak kaybı olacaksa karşıdan bunu karşıdan çekebilme hakkına sahip olabilir.

Anayasa'nın 26. maddesi basın özgürlüğünü koruyor zaten burada. Biz yasama mercii değiliz. Var olan kanunlarla arkadaşlarımızı uyarmak zorundayız. Bu doğru bir hatırlatma. Onların kamu görevlerini engellemenin önünde bir anlayışımız var, bunu kanun olarak kullanabilirsiniz diyoruz. Gidin, kimsenin telefonunu alın demiyoruz.