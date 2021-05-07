Tecavüz iddiası sonrasında CHP ilçe başkanı görevden alındı
|07 Mayıs 2021 00:32
|+Aa- Yazdır
Show TV'de yayınlanan bir programda, Erdal isimli bir vatandaş, eşi Berivan'ın S. isimli bir şahıstan hamile kaldığını kendisine anlattığını öne sürdü.
Bahsi geçen zanlının CHP Kale İlçe Başkanı S. K. olduğu ortaya çıktı.
Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, olayı televizyondan öğrendiğini ve Karabulut'un tedbir amaçlı başkanlıktan alınarak partiden uzaklaştırıldığını açıkladı.
AK Parti Malatya İl Başkanı: Olayın takipçisi olacağız
AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca da, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Söz konusu açıklamada, tecavüzcü başkanın, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın referansıyla başkan olduğu, CHP'de parti içindeki tecavüz ve taciz olaylarının sıradanlaştığı belirtilerek olayın sonuna kadar takipçisi olunacağı ifade edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İletişim Başkanı Altun, 6 Mayıs Radyo Günü'nü kutladı
07 Mayıs 2021 00:44
|İmamoğlu'nu şikayet eden kişi ortaya çıktı
07 Mayıs 2021 00:41
|7 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
07 Mayıs 2021 00:02
|AK Parti İlçe Başkanı görevinden istifa etti
06 Mayıs 2021 23:26
|CHP yönetimi, cumhurbaşkanı adayını halka soracak
06 Mayıs 2021 23:19
|Musul Başkonsolosluğu yeniden faaliyete başlıyor
06 Mayıs 2021 23:18
|Ukraynalı vekil, Bayraktar İHA'larının üretim sürecini denetledi
06 Mayıs 2021 23:07
|Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
06 Mayıs 2021 22:38
|AB İçişleri Komiseri Johansson, Türkiye'ye geliyor
06 Mayıs 2021 22:24
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcularla iftar yaptı
06 Mayıs 2021 21:39