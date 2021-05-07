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Tecavüz iddiası sonrasında CHP ilçe başkanı görevden alındı

Özel bir televizyon kanalında, CHP Kale İlçe Başkanı S. K.'un 16 yaşındaki bir çocuğa tecavüz ederek hamile bıraktığı öne sürüldü. Söz konusu gelişmeye ilişkin açıklama yapan AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, "En ağır cezayı alması için takipçisi olacağız." dedi. Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, olayı televizyondan öğrendiğini ve Karabulut'un tedbir amaçlı başkanlıktan alınarak partiden uzaklaştırıldığını açıkladı.
 07 Mayıs 2021 00:32
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Tecavüz iddiası sonrasında CHP ilçe başkanı görevden alındı

Show TV'de yayınlanan bir programda, Erdal isimli bir vatandaş, eşi Berivan'ın S. isimli bir şahıstan hamile kaldığını kendisine anlattığını öne sürdü.

Bahsi geçen zanlının CHP Kale İlçe Başkanı S. K. olduğu ortaya çıktı.

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, olayı televizyondan öğrendiğini ve Karabulut'un tedbir amaçlı başkanlıktan alınarak partiden uzaklaştırıldığını açıkladı.

AK Parti Malatya İl Başkanı: Olayın takipçisi olacağız
AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca da, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Söz konusu açıklamada, tecavüzcü başkanın, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın referansıyla başkan olduğu, CHP'de parti içindeki tecavüz ve taciz olaylarının sıradanlaştığı belirtilerek olayın sonuna kadar takipçisi olunacağı ifade edildi.
Memurlar.Net
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