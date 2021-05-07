'Kısıtlama 19 Mayıs'a uzatılmayacak'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayında, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Milletimiz kapanma tedbirlerine harfiyen uydu. Tedbirler sayesinde vakalar 63 binden 20 binlere düştü." dedi. 17 Mayıs'ta sona erecek tam kapanma sürecinin 19 Mayıs'a uzatılacağı iddialarına da değinen Soylu, "Böyle bir değerlendirmemiz şu an için yok" dedi. Bakan, İBB Başkanı İmamoğlu'na 'türbe ziyaretindeki hareketi için' soruşturma açıldığı iddialarını da yalanladı.
|07 Mayıs 2021 00:34
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Tam kapanma süresi uzayacak mı?
Bizim ilk başladığımız günden itibaren 19 Mayıs'la ilgili bir değerlendirmemiz yok. Gözlerim acıyor uykusuzluktan. Bakanlıkta ben toplantı yaparken, yardımcılarımız valilerle toplantı yapıyor. Tedbirleri konuşuyoruz.
17 Mayıs'ta karşılaşacağımız rakamlarla, Bilim Kurulu'nun ve kabinenin değerlendirmeleriyle adımları atacağız
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