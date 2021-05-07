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İmamoğlu'nu şikayet eden kişi ortaya çıktı

Türbe ziyaretinde ellerini arkadan bağladığı için şikayet edilen ve hakkında inceleme başlatılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kimin şikayet ettiğiyle ilgili ilk açıklama geldi. Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada İmamoğlu'nu kendisinin CİMER'e şikayet ettiğini açıkladı.
 07 Mayıs 2021 00:41
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İmamoğlu'nu şikayet eden kişi ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen yıl yaptığı türbe ziyareti sırasında elleri arkadan bağlı bir şekilde yürüdüğü sırada görüntülenmiş ve CİMER'e şikayet edildiği ortaya çıkmıştı. Günlerdir İmamoğlu'nu kimin şikayet ettiği tartışması devam ederken, Tokatspor kulübü başkanı Ufuk Akçekaya bugün canlı yayında konuyla ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından yaklaşık 37 dakika yayın yapan Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya şikayeti kendisinin yaptığını iddia ederek, "2 gündür gündemi sarsan Ekrem İmamoğlu ile ilgili CİMER'e kim şikayet etti? Bunu açıklayacağım. Bugün de İmamoğlu açıklama yaptı. 2006 Eylül'de bir kere oturmuşluğum var. Ekrem İmamoğlu'nu CİMER'e şikayet eden benim. Ufuk Akçekaya yani Tokatspor FK başkanı. Aynı zamanda eğitimciyim. Benim hayatımı alt üst ettiler. 3 kişi bunlar. Bunların içinde Ekrem İmamoğlu da var" dedi.

Akçekaya, İmamoğlu'nu kendisine kumpas kurduğunu iddia ederek, bu yüzden şikayet ettiğini öne sürdü. Öte yandan Akçekaya, "Türbe soruşturmasının kamuflaj olduğunu düşünüyorum" açıklaması yaptı.
Memurlar.Net
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