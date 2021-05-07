1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İletişim Başkanı Altun, 6 Mayıs Radyo Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, tüm radyo çalışanlarının Radyo Günü'nü kutladı.
 07 Mayıs 2021 00:44
+Aa- Yazdır
İletişim Başkanı Altun, 6 Mayıs Radyo Günü'nü kutladı

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'deki radyo yayıncılığının 94 yıl önce 6 Mayıs'ta yapılan anonsla başladığını anımsatarak, "Aziz milletimizi yıllardır hakikatle buluşturmak için büyük bir özveriyle çalışan radyolarımız hayatımızın en önemli parçalarından bir tanesi oldu. Tüm radyo çalışanlarımızın Radyo Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İmamoğlu'nu şikayet eden kişi ortaya çıktı
07 Mayıs 2021 00:41		 Tecavüz iddiası sonrasında CHP ilçe başkanı görevden alındı
07 Mayıs 2021 00:32
7 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
07 Mayıs 2021 00:02		 AK Parti İlçe Başkanı görevinden istifa etti
06 Mayıs 2021 23:26
CHP yönetimi, cumhurbaşkanı adayını halka soracak
06 Mayıs 2021 23:19		 Musul Başkonsolosluğu yeniden faaliyete başlıyor
06 Mayıs 2021 23:18
Ukraynalı vekil, Bayraktar İHA'larının üretim sürecini denetledi
06 Mayıs 2021 23:07		 Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
06 Mayıs 2021 22:38
AB İçişleri Komiseri Johansson, Türkiye'ye geliyor
06 Mayıs 2021 22:24		 Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcularla iftar yaptı
06 Mayıs 2021 21:39
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:41 - Kamu kurumlarını kapsayan personel servis yönetmeliğinde değişiklik yapıldı01:05 - Ticaret Bakanlığı, influencerlara yönelik yeni bir kılavuz yayınladı00:44 - İletişim Başkanı Altun, 6 Mayıs Radyo Günü'nü kutladı00:41 - İmamoğlu'nu şikayet eden kişi ortaya çıktı00:34 - 'Kısıtlama 19 Mayıs'a uzatılmayacak'00:32 - Tecavüz iddiası sonrasında CHP ilçe başkanı görevden alındı
00:30 - Elon Musk'ın Starlink uyduları Türkiye'nin birçok ilinde görüldü00:25 - Bakan Soylu'dan, polisi görüntüleme yasağına ilişkin açıklama00:05 - Mecburi hizmetli araştırma görevlileri hakkında Yargıtay'dan emsal karar!00:04 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:02 - 7 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları00:00 - Ramazanda umut var
23:50 - Yusufeli Barajı gövde inşaatında sona gelindi23:28 - Prof. Dr. Murat Ferman'dan enflasyonla ilgili skandal sözler23:26 - AK Parti İlçe Başkanı görevinden istifa etti23:21 - Kaçak elektrik denetimi yapan 3 DEDAŞ personeli darp edildi23:19 - CHP yönetimi, cumhurbaşkanı adayını halka soracak
23:18 - Musul Başkonsolosluğu yeniden faaliyete başlıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İmamoğlu'nu şikayet eden kişi ortaya çıktı
Elon Musk'ın Starlink uyduları Türkiye'nin birçok ilinde görüldü
Mecburi hizmetli araştırma görevlileri hakkında Yargıtay'dan emsal karar!
'Kısıtlama 19 Mayıs'a uzatılmayacak'
Tecavüz iddiası sonrasında CHP ilçe başkanı görevden alındı
Bakan Soylu'dan, polisi görüntüleme yasağına ilişkin açıklama
Kamu kurumlarını kapsayan personel servis yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Ticaret Bakanlığı, influencerlara yönelik yeni bir kılavuz yayınladı
7 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
Ramazanda umut var
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda 3
internetten kitap almak 1
Maskesiz gezmenin hukuki dayanağını açıklayan abla 1
parmak kaldırmak 1
sözlükte bir gün 4
new amsterdam 1
şinanay 2
düğün 2
hıdırellez 2
süpürgeyle timsah yakalamak 2
SON İLANLAR
Sahil Güvenlik Komutanlığı 1 Sürekli İşçi Alacak
Karacabey Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam