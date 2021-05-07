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AB İşleri uzmanlarının kanunla Dışişleri meslek mensubu olması Anayasa'ya aykırı mı?

Anayasa Mahkemesi, Avrupa Birliği Başkanlığı AB İşleri Uzman ve Uzman Yardımcılarının bir defaya mahsus olmak üzere Dışişleri Bakanlığında meslek memurluğu ya da konsolosluk ve ihtisas memurluğu geçiş sınavlarına girme imkanın tanınmasının Anayasa aykırı olmadığına karar verdi.
 07 Mayıs 2021 02:07
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AB İşleri uzmanlarının kanunla Dışişleri meslek mensubu olması Anayasa'ya aykırı mı?

7176 sayılı Kanunun 5. maddesiyle, 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığı personeline yönelik kanuna geçici 7. madde eklenmiştir. Bu geçici maddeye göre; Avrupa Birliği Başkanlığı AB İşleri Uzman ve Uzman Yardımcıları, 6 ay içinde, bir kereye mahsus olmak üzere düzenlenecek meslek memurluğu ya da konsolosluk ve ihtisas memurluğu geçiş sınavlarından yalnız birisine, yaş sınırı hariç olmak üzere, kanunda kayıtlı şartlar uyarınca girebilecektir.

Açılan davada, diplomatik memuriyet alımına ilişkin süreçlerden geçmeksizin başka bir alanda uzman olan kişilerin bir kereye mahsus olmak üzere diplomatik kariyer memurluklarına atanmasının kamu yararı amacı taşımadığı iddia edilmiştir.

Anayasa Mahkemesi yaptığı incelemede, Avrupa Birliği Başkanlığı AB İşleri Uzman ve Uzman Yardımcılarının AB'ye üyelik süresince Dışişleri Bakanlığınca yürütülen dış ilişkilerin koordinasyonu ve katılım müzakereleri dahil tüm dış temasların yürütme göreviyle yükümlü olduğuna dikkat çekerek, bu başkanlıkta çalışanların bir kereye mahsus olmak kaydıyla diplomatik memuriyete geçirilmelerine imkan tanıyan düzenlemenin hukuka aykırı olmadığına karar verilmiştir.

Karar için tıklayınız.

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