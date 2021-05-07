Günde 5 kanal gezen Mehmet Ceyhan'a suç duyurusu
Açıklamalarıyla kamuoyunu yönlendiren ve sürekli kapanmayı savunan Prof. Mehmet Ceyhan hakkında, işyerleri kapanan esnaflarca suç duyurusunda bulunuldu. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, Bilim Kurulu üyesi olmamasına rağmen, Devlet maaş alarak günde 5 kanal gezen profesör hakkında işlem yapılması istendi.
|07 Mayıs 2021 02:20
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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Pandemi döneminde ekranların en popüler yüzlerinden birisi. Bilim Kurulu üyesi olmamasına rağmen hemen her gün ekranlarda görüşlerini açıklayabiliyor.
Ceyhan, tam kapanma kararının alındığı gün "Bu tam kapanma değil" diyerek dükkanları kapanan esnafın tepkisini çekmişti.
Ceyhan bugünlerde yine sosyal medyanın gündeminde... Sosyal medyada yapılan yorumlarda, sürekli korku pompalayarak ülke ekonomini zarar uğratan, Devletten maaş almasına rağmen günde 5 kanala çıkabilen Ceyhan hakkında işlem yapılması talep ediyor.
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