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Eski Milletvekili Süleyman Bölünmez alev alev yanan araçtan canını zor kurtardı

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez'in babası Mardin 22. dönem milletvekili Süleyman Bölünmez Bodrum girişinde alev topuna dönen araçtan canını zor kurtardı.
 07 Mayıs 2021 03:27
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Eski Milletvekili Süleyman Bölünmez alev alev yanan araçtan canını zor kurtardı

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez'in babası Mardin 22. dönem milletvekili Süleyman Bölünmez Bodrum girişinde alev topuna dönen araçtan canını zor kurtardı.

Milas istikametinden Bodrum'a gelen 22. Dönem Mardin milletvekili Süleyman Bölünmez'in kullandığı 06 K 5544 plakalı lüks cip ilçe girişinde bir anda alev aldı. Cipin motor kısmında çıkan alevleri gören Bölünmez hızlı bir şekilde araçtan çıkarak canını zor kurtardı. Yoldan geçen Bodrum Belediyesi Trafik zabıta ekipleri yolu çift taraflı trafiğe kapatarak aracı söndürmeye çalıştı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev topuna dönen aracı söndürmek için uzun süre çaba sarf etti. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alev alev yanan cipi kısa sürede söndürmeyi başardı. Emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yanan Range Rover marka lüks cipin Bölünmez'in kızı AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'ya ait olduğu öğrenildi. Eski milletvekili Bölünmez daha sonra Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek ifade verdi. Küle dönen araç yoldan kaldırıldıktan sonra trafik yeniden normale döndü.
İhlas Haber Ajansı
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