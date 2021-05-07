Yürek dayanmaz: Kuyuya düşen 6 yaşındaki çocuk öldü
|07 Mayıs 2021 04:57
|+Aa- Yazdır
Gölbaşı'nda oturan ve ailesiyle birlikte bir süre önce kırsal Akörençarşak Mahallesi'ndeki dedesini ziyarete gelen Yağız Memiş, dün saat 14.00 sıralarında eline aldığı sopayla evin önünde oynamaya başladı. Bir süre sonra Yağız'ın evin önünde olmadığını fark eden ailesi, çevrede aramaya başladı.
Yaklaşık 3 saat süren arama sonucu Yağız'ın elinde oynadığı sopanın evin yakınında 5 metre derinliğindeki suyu kuyusunun kenarında olduğu görüldü. Bunun üzerine halat yardımıyla kuyuya inen aile fertleri Yağız'ı hareketsiz halde buldu. Kuyudan çıkartılan Yağız, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yağız, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yağız'ın öldüğünü öğrenen ailesi ve yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Eski Milletvekili Süleyman Bölünmez alev alev yanan araçtan canını zor kurtardı
07 Mayıs 2021 03:27
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
07 Mayıs 2021 00:04
|Prof. Dr. Murat Ferman'dan enflasyonla ilgili skandal sözler
06 Mayıs 2021 23:28
|Türkiye'deki 3 müzeye Avrupa Yılın Müzesi Ödülü
06 Mayıs 2021 22:17
|Ağrı Belediye Başkanı Sayan Covid-19'a yakalandı
06 Mayıs 2021 21:35
|Devlet eski Bakanı Cemil Erhan vefat etti
06 Mayıs 2021 20:56
|Bakkalı duygulandıran not! Parayı bıraktı, helallik istedi
06 Mayıs 2021 19:35
|İstanbul'da Kovid-19 aşısı olan muhtar sayısı 700'e yaklaştı
06 Mayıs 2021 19:19
|Dal parçasıyla yer altı sularını metresine kadar buluyor
06 Mayıs 2021 19:11
|Kazada yaralanan sağlıkçı, helikopterle hastaneye yetiştirildi
06 Mayıs 2021 19:07