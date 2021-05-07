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Bursa'da kauçuk fabrikasında korkutan yangın: 6 işçi hastaneye kaldırıldı

Bursa'da bir kauçuk fabrikasında meydana gelen yangında 6 işçi dumandan etkilendi. Yangın, yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınırken, yaşanan hareketlilik havadan görüntülendi
 07 Mayıs 2021 06:30
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Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kauçuk fabrikasında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre fabrikanın üretim bölümünde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden işçiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada fabrikada bulunan 6 işçi yoğun dumandan etkilenirken, yaklaşık 40 çalışan dışarıya tahliye edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 6 işçiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yangın, 6 itfaiye aracı, 3 tanker ve 35 itfaiye erinin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Fabrikada maddi zarar oluşurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan itfaiyenin müdahalesi ve yaşanan hareketlilik, drone ile havadan görüntülendi.
İhlas Haber Ajansı
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