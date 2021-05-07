Meteorolojiden iki bölgeye yağış uyarısı- Haritalı
Meteorolojinin yaptığı son değerlendirmeye göre; Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
|07 Mayıs 2021 06:35
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Akdeniz'de yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artacağı, doğu kesimlerde biraz azalacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, iç ve batı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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