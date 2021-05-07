1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meteorolojiden iki bölgeye yağış uyarısı- Haritalı

Meteorolojinin yaptığı son değerlendirmeye göre; Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
 07 Mayıs 2021 06:35
+Aa- Yazdır
Meteorolojiden iki bölgeye yağış uyarısı- Haritalı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Akdeniz'de yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artacağı, doğu kesimlerde biraz azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, iç ve batı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
WhatsApp'ın son bir haftası! Şimdi ne olacak?
07 Mayıs 2021 08:00		 Bakan Varank, gökyüzündeki esrarengiz ışıkların sebebini açıkladı
07 Mayıs 2021 07:52
Aşıda yeni tartışma: 3. dozda Türk aşısı olur mu?
07 Mayıs 2021 07:50		 Uzmanlar yanıtladı: Patent verilse sorun biter mi?
07 Mayıs 2021 07:35
Normalleşmede öncelik turizmin olacak
07 Mayıs 2021 06:55		 Yürek dayanmaz: Kuyuya düşen 6 yaşındaki çocuk öldü
07 Mayıs 2021 04:57
Eski Milletvekili Süleyman Bölünmez alev alev yanan araçtan canını zor kurtardı
07 Mayıs 2021 03:27		 Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
07 Mayıs 2021 00:04
Prof. Dr. Murat Ferman'dan enflasyonla ilgili skandal sözler
06 Mayıs 2021 23:28		 Türkiye'deki 3 müzeye Avrupa Yılın Müzesi Ödülü
06 Mayıs 2021 22:17
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:06 - Bakan Varank: Yerli aşıda kritik ay ağustos08:00 - WhatsApp'ın son bir haftası! Şimdi ne olacak?07:52 - Bakan Varank, gökyüzündeki esrarengiz ışıkların sebebini açıkladı07:50 - Aşıda yeni tartışma: 3. dozda Türk aşısı olur mu?07:42 - Şehit ailesini kahreden değişiklik! Babamızın adını silmeyin07:35 - Uzmanlar yanıtladı: Patent verilse sorun biter mi?
07:27 - Aşıyla sağlıkçı ölümleri kesildi07:18 - Akşener'den CHP'ye seçim tepkisi07:10 - İşte Türkiye'nin aşıları: 18 aşı DSÖ'de kayıtlı, dördü klinik aşamada06:55 - Normalleşmede öncelik turizmin olacak06:50 - Erdoğan'dan 'soykırım' yalanına cevap: Milyonlarca belge arşivde06:43 - Erdoğan talimatı vermişti: Bakanlar sahaya iniyor
06:35 - Meteorolojiden iki bölgeye yağış uyarısı- Haritalı06:30 - Bursa'da kauçuk fabrikasında korkutan yangın: 6 işçi hastaneye kaldırıldı06:20 - Kerkük'teki FETÖ'ye ait okulda veliler kalitesiz eğitim ve yüksek ücretleri protesto etti04:57 - Yürek dayanmaz: Kuyuya düşen 6 yaşındaki çocuk öldü03:27 - Eski Milletvekili Süleyman Bölünmez alev alev yanan araçtan canını zor kurtardı
02:20 - Günde 5 kanal gezen Mehmet Ceyhan'a suç duyurusu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Günde 5 kanal gezen Mehmet Ceyhan'a suç duyurusu
İmamoğlu'nu şikayet eden kişi ortaya çıktı
Elon Musk'ın Starlink uyduları Türkiye'nin birçok ilinde görüldü
Kamu kurumlarını kapsayan personel servis yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
'Kısıtlama 19 Mayıs'a uzatılmayacak'
Mecburi hizmetli araştırma görevlileri hakkında Yargıtay'dan emsal karar!
Tecavüz iddiası sonrasında CHP ilçe başkanı görevden alındı
Bakan Soylu'dan, polisi görüntüleme yasağına ilişkin açıklama
Eski Milletvekili Süleyman Bölünmez alev alev yanan araçtan canını zor kurtardı
Ticaret Bakanlığı, influencerlara yönelik yeni bir kılavuz yayınladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kadınların ayakkabı hastalığı 1
ramazanda bulgur pilavı 5
Maskesiz gezmenin hukuki dayanağını açıklayan abla 1
tadelle 4
yararlanamamak 1
Yazma isteğini kaçıran durumlar 2
politik insan 1
tanım girmeyi bilmeyen yazarlar 4
pergel 1
Kanı ısınmak 5
SON İLANLAR
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Elemanı İlanı
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi sözleşmeli 4 sağlık personeli alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmet bey Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam