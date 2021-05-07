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Erdoğan talimatı vermişti: Bakanlar sahaya iniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından, milletvekilleri ile Bakanlar arasındaki iletişim diyalogunun artırılması için hayata geçirilen TBMM'deki 'nöbetçi Bakan' uygulamasının ardından yeni bir adım daha atılıyor
 07 Mayıs 2021 06:43
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Erdoğan talimatı vermişti: Bakanlar sahaya iniyor

Artık Bakanlar, AK Parti, 2023 seçim çalışmaları kapsamında bayramdan sonra hem daha çok sahada olacak hem de vatandaşla sosyal medya üzerinden bire bir temas kuracak. Bu kapsamda, özellikle vatandaşların Bakanlarla iletişimi artırılacak.

AK Parti ve il başkanlıkları tarafından hazırlanan 'online' programlara Bakanlar daha aktif katılım sağlayacak. Teşkilat bu programlarda, bölgedeki sıkıntıları ya da önerilerini Bakanlara anlatabilecek. Ayrıca, AK Parti, başta sosyal medya olmak üzere her alanda Bakanlarla daha çok programlar düzenleyecek. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'gönüllere dokunmayı unutmayın' söylemiyle hareket edilecek.

Bu kapsamda, geçtiğimiz günlerde AK Parti'nin sosyal medyadan '10 soru-10 cevap' etkinliğine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katılmıştı. Yine, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe başkanlığında 1. Bölge Mahalle Başkanları Toplantısı'nda değerlendirmelerde bulunmuştu.

Ebru Karatosun
Türkiye
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