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Erdoğan'dan 'soykırım' yalanına cevap: Milyonlarca belge arşivde

Biden'ın sözde soykırım açıklamasının "haksız ve bilinçsizce" olduğunu belirten Erdoğan "Bizde milyonlarca evrak var. Biden gibi düşünenler, gelsinler baksınlar" dedi
 07 Mayıs 2021 06:50
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Erdoğan'dan 'soykırım' yalanına cevap: Milyonlarca belge arşivde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, önceki gün azınlık cemaatlerinin temsilcileriyle gerçekleştirdiği iftarda, farklı inanç gruplarına verdiği önemden söz ederek, birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yaptığı öğrenildi. ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde soykırım açıklamasının da gündeme geldiği iftarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklamalar için "Haksız ve bilinçsizce" değerlendirmesini yaptığı ifade edildi. Erdoğan'ın ayrıca "Biden çok yanlış bir açıklamada bulundu. Bizde milyonlarca evrak var. Biden gibi düşünenler, gelsinler baksınlar" dediği kaydedildi.

Öte yandan, iftara katılan isimlerden Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin "Bire bir sohbet etme imkanı bulduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından, katılanların tek tek görüşlerini ifade etti" dedi.

Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva ise "Bütün din adamlarıyla beraber başkanımıza sağlık ve başarı diledik. Özel bir talebimiz yoktu. İsteğimiz olsa adresi biliyoruz. Eskiden belli bir seviyeye kadar ulaşabiliyorduk. Şimdi direk reise ulaşabiliyoruz. Onunla beraber olduğumuzu söyledik" diye konuştu.

Haleva, ABD Başkanı'nın 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasına yönelik ise "Bizi kalpten üzdü bu talihsiz açıklamalar. Günün birinde her şey açığa çıkar inşallah" değerlendirmesinde bulundu.

Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis de "Çok güzel bir iftardı. Samimi bir ortam vardı. Herkes iyi dileklerini bildirdi" açıklamasını yaptı.

Ebru Karatosun
Türkiye
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