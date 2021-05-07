İşte Türkiye'nin aşıları: 18 aşı DSÖ'de kayıtlı, dördü klinik aşamada
|07 Mayıs 2021 07:10
|+Aa- Yazdır
Kovid-19 salgınıyla birlikte yerli aşı geliştirme çalışmalarına hemen başlayan Türkiye, hem aşı konusunda önemli aşamalar kaydetti, hem de "milli ilaç ve tıbbi teçhizat hamlesi"nin altyapısını kurdu. Türkiye'nin Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) kayıtlı 18 aşı çalışması var. Aşı adaylarının 4'ü klinik aşamada bulunuyor.
FAZ 3'E GEÇTİ
Bunlardan biri olan Erciyes Üniversitesi'nde Prof. Dr. Aykut Özdarendeli tarafından geliştirilen aşının Faz-2 aşaması bitti. Faz-2 raporlaması da 30 Nisan'da tamamlandı. Mayıs ayı sonunda Faz-3 aşılamaları başlayacak.
ÜÇ AŞI FAZ-1'DE
Koçak Farma aşısının Faz-1 çalışmasının ay sonunda tamamlanması bekleniyor. ODTÜ ve Bilkent'in geliştirdiği VLP aşısının Faz-1 çalışması 24 Mayıs'ta sona erecek. Selçuk Üniversitesi'nin geliştirdiği aşısının Faz-1 aşılamaları 25 Nisan'da başladı.
DEVRİM OLACAK
Bunların dışında Nanografi A.Ş.'nin geliştirdiği ve burundan sprey olarak uygulanan nazal aşı, aşıda devrim niteliği taşıyor. Nazal aşıda bu ay sonunda klinik çalışmalar başlayacak.
İKİ ADAY İÇİN BAŞVURU
Bu arada Acıbadem Labcell A.Ş.'de Prof. Dr. Ercüment Ovalı tarafından geliştirilen inaktif aşı adayı ve Ankara Üniversitesi'nde Prof. Dr. Hakan Akbulut tarafından geliştirilen adenovirüs tipi aşı adayı için de araştırmacılar, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna başvurularını yaptı. Bu iki aşı için de Faz aşamasına geçmeye yönelik çalışmalar devam ediyor. En kısa zaman içerisinde bu aşılardan da güzel haberler gelecek.
FUAT OKTAY BULUŞTURDU
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, aşı üretimini hızlandırmak için hem aşı çalışmalarını yapanları hem de üreticileri bir araya getirdi. 26 Mart'ta Külliye'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapılan geniş katılımlı toplantıda yerli aşı üretimini hızlandıracak önemli kararlar alındı. TÜBİTAK'ın oluşturduğu aşı platformunda da tüm araştırmacılar birbirleriyle bilgilerini paylaşıyorlar.
HEDEF 14. AŞI OLMAK
Planlamalar yolunda giderse eylül ayında Türkiye ilk yerli aşıya sahip olacak. Yıl sonuna kadar da birkaç aşımızın olması bekleniyor. Dünyada halen 13 aşı acil kullanım onayı aldı. Hedef acil kullanım onayı alan 14. aşının Türk aşısı olması.
YERLİ İLAÇTA SIÇRAMA
Yeni Şafak'ın görüştüğü kaynaklar, yerli aşı üretimine verilen önem ve yoğun çalışmalarla aynı zamanda yerli ilaç sanayinin de gelişeceğine dikkat çekiyor. Hatta Türkiye'nin SİHA ve SİHA'larla savunma sanayiindeki sıçramasının bir benzerinin bundan sonra yerli ilaçta gelmesi sürpriz olmayacak.Fazıl Şahan
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bakan Varank: Yerli aşıda kritik ay ağustos
07 Mayıs 2021 08:06
|Aşıyla sağlıkçı ölümleri kesildi
07 Mayıs 2021 07:27
|Türkiye'nin yenilikçi inaktif aşısı da DSÖ listesinde
06 Mayıs 2021 11:04
|İkinci doz en geç ne zamana kadar yapılmalı
06 Mayıs 2021 08:17
|Yerli aşıya gönüllü aranıyor
06 Mayıs 2021 07:05
|Biontech aşısı, eksi 70 dereceden şırıngaya böyle ulaşıyor
05 Mayıs 2021 12:04
|Aile hekimleri: 1 aydır birinci doz aşı yapamıyoruz
05 Mayıs 2021 07:30
|Bilim Kurulu üyesi: Koronada deri belirtileri görülebilir
04 Mayıs 2021 11:47
|TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan yerli aşı için gönüllü olun çağrısı
04 Mayıs 2021 10:26
|Uzmanı yanıtladı: Aşı kalp kası iltihabına neden oluyor mu?
04 Mayıs 2021 08:42