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Akşener'den CHP'ye seçim tepkisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2019'daki yerel seçimlerde bazı illeri, ittifak kurdukları CHP yüzünden kaybettiklerini söyledi. Akşener, "Bazı belediyelerde aday çıkarmasalar bizim adaylarımız kazanacaktı. Niğde'de adayımız kazanacakken CHP'nin adayı vardı. İkisi birden kaybetti. Uşak'ta CHP'nin adayı vardı, 2 puanla kaybettik" dedi.
 07 Mayıs 2021 07:18
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Akşener'den CHP'ye seçim tepkisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlerle ilgili olarak 2 yıl sonra ittifak ortağı CHP'ye sitem etti. Akşener, yerel seçimlerde bazı illeri kaybetme sebebi olarak CHP'yi işaret etti. Akşener, 2019 yerel seçimlerinde birkaç şehri CHP aday çıkardığı için kaybettiklerini söyledi. Akşener, illerden örnekler vererek, "Bazı belediyelerde aday çıkarmasalar bizim adaylarımız seçimleri kazanacaktı. Niğde'de adayımız kazanacak, CHP'nin de adayı vardı, ikisi birden kaybetti. Uşak'ta da öyle, 2 puanla kaybettik" dedi.

CHP'YE MESAJ VERDİ

Meral Akşener, "Partiye belediye kazandırmak benim için önde olsaydı, o masa devrilirdi. Ama şöyle bir soru sorduk kendimize; partinin menfaati mi, Türkiye'nin menfaati mi? Türkiye'yi tercih ettik" diyerek CHP'ye mesaj gönderen Akşener, katıldığı bir televizyon programında Millet İttifakı'nın genişleyebileceğini de şu sözlerle dile getirdi:

"Anketlerde iki partinin (AK Parti ve MHP) oyu 42 civarında. Buna karşılık Millet ittifakı ise İYİ Parti büyüyor, CHP düşmüyor, DEVA ve Gelecek Partileri var, Saadet Partisi fena gitmiyor. Muhtemelen yarın bir iş birliği olacak gibi gözüküyor. DEVA ve Gelecek Partisi'nden bahsediyorum."

Nur Banu Aras

Yeni Şafak
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