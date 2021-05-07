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Aşıyla sağlıkçı ölümleri kesildi

DSÖ'nün Sinovac'ın geliştirdiği 2 doz uygulanan aşısının bulaşıyı yüzde 67, ölümleri yüzde 80 engellediğini belirttiği raporuyla ilgili olarak uzmanlar, 'Aşılama başlamadan önce neredeyse her gün birkaç sağlık çalışanı yaşamını yitiriyordu. Bu ölümler kesildi' dedi.
 07 Mayıs 2021 07:27
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Aşıyla sağlıkçı ölümleri kesildi

Kovid-19 salgınına karşı Çin'de geliştirilen ve Türkiye'de milyonlarca doz uygulanan Çin menşeili Sinovac aşısının etkinliğine yönelik yeni araştırma verileri ortaya çıktı. Daha önce söz konusu inaktif aşının semptomatik enfeksiyonların önlenmesine yönelik koruyuculuk oranı Brezilya'da yüzde 50.4 olarak ölçülmüş, Türkiye'de yapılan ölçümlerde Sinovac aşısının etkililiğinin yüzde 83.5 ve hastaneye yatışı engelleme oranı yüzde 100 olarak tespit edilmiş ancak buna rağmen "Sinovac güvenli mi?" tartışmaları yaşanmıştı.

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre; Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) aşılarla ilgili verileri inceleyip, tavsiyelerde bulunan Stratejik Aşı Uzmanlar Grubu (SAGE) tarafından hazırlanan son kapsamlı raporda ise 14 gün arayla 2 doz yapılan aşının Kovid-19 yakalanmayı yüzde 67 önlediği, yoğun bakıma yatışı yüzde 89, hastaneye yatışı yüzde 85, ölümleri ise yüzde 80 engellediği ortaya konulurken, uzmanlar oranları tatmin edici buldu.

'Şili verileri önemli'

Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Güner Sönmez, Sinovac'ın güçlü bir aşı olduğuna işaret ederek "DSÖ raporunda aşının hastaneye yatışı yüzde 85, yoğun bakım riskini yüzde 89, ölümü de yüzde 80 önlediğini ortaya koyuyor. Bu veriler Sinovac'ın güçlü bir aşı olduğunu gösterir. Aşılama başlamadan önce neredeyse her gün birkaç sağlık çalışanı yaşamını yitiriyordu. Bu ölümler kesildi. Birkaç meslektaşımız vefat etti ancak bu kişiler de ya henüz aşı olmayanlar veya iki doz arasındaki sürede yaşamını yitirenler" dedi. DSÖ ve Avrupa İlaç Kurumu'nun onaylaması durumunda Sinovac'ın aşı pasaportuna dahil edilecek koruyuculardan biri olacağını da dile getiren Prof. Dr. Sönmez şunları dedi:

"Bu durumda farklı ülkelerden siparişler alınacak ve Çin menşeili aşının aşı tedariğinde sıkıntılar artacaktır. Ortaya çıkan veriler 'Çin aşısı güvensiz' şeklindeki söylemlerini de boşa çıkartıyor. Şili'den alınan veriler ve tablo çok önemli. Bu ülkedeki veriler Türkiye açısından laboratuvar işlevi görüyor. 18 milyon nüfuslu ülkede, nüfusun yüzde 35.5'i Sinovac ile aşılanmış durumda. Şili Sağlık Bakanlığı verilerine göre aşılanan 70 yaş üzeri grupta yoğun bakım ve ölüm tablosu bıçak gibi kesilmiş durumda. Aşılanmayan yaş grubunda ise ölüm ve yoğun bakım yatışlarında artış var."

İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Osman Erk de DSÖ'nün açıkladığı verilerin son derece sevindirici ve olumlu olduğunu söyledi. "Sinovac aşısının yüzde 67'lik koruyuculuğu saptandı. Bu oran söz konusu aşının iyi ve etkili olduğunu gösterir" dedi ve devamında şu bilgileri verdi:

"Bahsi geçen oran semptomatik hastalıktan koruyuculuk. Hastaneye yatma, yoğun bakım ve ölümleri önlemede ise yüzde 85'lik koruyuculuk söz konusu. İnsanları umutsuzluğa sürüklemenin anlamı yok. İki dozunu olmuş aradan 15 gün geçmiş kişiler, tedbirleri elden bırakmaz, maske, mesafeye uyarsa ağır hastalık tablosuyla karşılaşmaz. Aşılar üzerine olumsuz algı yaratanlara kulak asılmamalı."
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