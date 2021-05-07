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BES'te yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor

Bireysel Emeklik Sistemi'ndeki (BES) 12.6 milyon tasarruf sahibinin yıl içinde daha çok fon değişikliği yapabilmesine olanak tanıyan düzenleme yürürlüğe girdi.
 07 Mayıs 2021 08:12
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BES'te yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor

BES'e ilişkin yapılan düzenlemeler 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Buna göre, emeklilik yatırım fonları merkezi bir platformdan alınıp satılabilecek ve katılımcılar piyasadaki tüm şirketlerin fonlarını portföylerine ekleyebilecek.

Yönetmelikte, katılımcıların her bir sözleşmesi için yılda 6 kez yapılabilen fon dağılımı değişikliği 12'ye çıkarıldı. BES'e ilişkin yapılan düzenlemeler 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

TÜM FONLAR SUNULACAK

Yönetmeliğe göre, Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu'nda (BEFAS) işlem görecek başka şirketlerin kurucusu olduğu fonların, kurum tarafından belirlenecek emeklilik planlarına dahil edilerek katılımcılara sunulması zorunlu olacak. Artık katılımcılar bireysel emeklilik sözleşmelerine piyasadaki tüm emeklilik fonlarını portföyüne ekleyebilecek.

Bu fonların alım satımı, İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ (Takasbank) tarafından Sermaye Piyasası Kurumu'nun uygun görüşü alınarak belirlenen uygulama esasları çerçevesinde BEFAS üzerinden gerçekleştirilecek.

50 MİLYARLIK POTANSİYEL

Ekonomi reform paketi kapsamında emeklilik hizmeti veren sandık, vakıflardaki birikimlerin 2023'e kadar BES'e aktarımına imkan verilecek. Türkiye Sigorta Birliği'nin tespitlerine göre aktarıma konu olacak tutarın ilk etapta 10 milyar lira, toplam potansiyelin ise 50 milyar lirayı bulması bekleniyor.

HAZAL ATEŞ
Sabah
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