Aile hekimleri de BioNTech yapacak
|07 Mayıs 2021 08:20
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Saklama koşulları nedeniyle sadece hastanelerde uygulanabilen BioNTech aşısı haziranda gelecek 30 milyon dozla birlikte aile hekimliklerinde de yapılacak.
Sağlık Bakanlığı, haziranda gelmesi beklenen 30 milyon doz BioNTech aşısında sahada uygulamayı genişletecek yeni adımlara hazırlanıyor. Planlamalar kapsamında aile hekimleri de BionTech uygulamasında devreye girecek.
AŞI GÜNLÜK GELECEK
Şu anda -80 derece saklandığı için BioNTech aşıları sadece hastanelerde yapılabiliyor. Bu nedenle aile hekimleri, BioNTech aşıları için randevu veremiyor. Yeni süreçte Sinovac aşısı yapan aile hekimleri sisteme dahil edilerek BioNTech için randevu verebilecekler. Aile hekimleri, günlük BioNTech aşı randevularını içeren listeleri il sağlık müdürlüklerine bildirecek. Sağlık Bakanlığı depolarında -80 derecede muhafaza edilen aşılar, günlük randevu sayısına göre soğuk zincir kırılmadan il sağlık müdürlükleri aracılığıyla belli bir saat içinde aile hekimlerine ulaştırılacak. BioNTech aşıları, mRNA bazlı aşı olduğu için önce çözünmesi bekleniyor, daha sonra flakonlar serum fizyolojik ile sulandırılıyor. Çözünen aşının 6 saat içinde uygulanmış olması gerekiyor.
AŞILAMA HIZLANACAK
Uzmanlar, uygulama ile aşıda çeşidin tabana yayılacağını, aşılamanın da hızlanacağını vurguluyor. Öte yandan Ramazan Bayramında Aile Sağlığı Merkezleri'nin açık veya kapalı olması aile hekimliklerinin inisiyatifine bırakıldı. Vatandaşlar aşı randevularını hastanelere yönlendirebilecek ya da bayram sonrasına erteleyebilecek.
Yasemin Asan
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