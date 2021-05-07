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Çavuşoğlu'ndan, 'Turistin görebileceği herkesi aşılayacağız' sözlerine açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tartışmalara yol açan "Turistin görebileceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız" açıklamasına açıklık getirerek "Diğer taraftan 'turistin gördüğü' derken, uzaktan gördüğü değil, turistin geldiği otellerde ve turistik tesislerde çalışan vatandaşlarımızı kastettiğimiz gayet açık ve net." ifadelerini kullandı.
 07 Mayıs 2021 08:35
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'daki temaslarının ardından ziyaretini ve gündeme ilişkin gelişmeleri TRT Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Bugün Türkiye'nin salgın döneminde turizm alanında aldığı tedbirlere ilişkin açıklamasının yanlış yorumlandığını söyleyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Kastımız gayet açık, net. Sektörel bazda aşılamalarımız var. Turizm sektöründe çalışan tüm vatandaşlarımızı da aşılıyoruz. Sadece turisti korumak için değil, kendi vatandaşımızı da aynı şekilde korumak için bu aşıyı yapmamız lazım. Diğer taraftan 'turistin gördüğü' derken, uzaktan gördüğü değil, turistin geldiği otellerde ve turistik tesislerde çalışan vatandaşlarımızı kastettiğimiz gayet açık ve net. Ayrıca, 'sadece turisti korumak için bu aşılama yapılıyor' demek yanlış. Bugün Türkiye'de (aşılamada) yüzde 26'ya ulaştık hem çift doz hem tek doz ikisi beraber. Vatandaşımızı korumak için yapıyoruz. Çalışanlarımızı da korumamız lazım. Bir de, yerli turist dediğimiz kendi vatandaşlarımız da havalar ısındıkça tatile çıkacak. Kendi vatandaşlarımızın da aynı şekilde güvenli, sağlıklı bir ortamda tatillerini geçirmek için bu tedbirleri alıyoruz. Bunu alıp da aşılamayı başka bir yere çekmenin hiç bir anlamı yok. Bunu yapanlar ancak kötü niyetli olanlardır. Bunu buradan açıkça söylemek isterim. Bizim söylediklerimiz, tüm cümle okunduğu zaman gayet sarih, net ve güvenli turizm için söylediklerimiz. Yoksa turist için vatandaşımızı heba etme veya feda etme gibi bir şey yok. Aşının da yanlış bir şeyi yok, aşı vatandaşlarımızı Kovid-19'dan korumak için yapılmaktadır."

NE OLMUŞTU?

Bakan Çavuşoğlu, dün Alman mevkidaşı Heiko Maas ile Almanya'nın başkenti Berlin'de yaptıkları ortak basın toplantısında "Turistin görebileceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız" açıklaması yapmıştı.
Memurlar.Net
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