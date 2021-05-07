FETÖ'nün mahrem imamı çıplak ayakla kaçmaya çalıştı
|07 Mayıs 2021 08:55
|+Aa- Yazdır
Organize Şube Müdürlüğü ekipleri ve MİT'in yürüttüğü ortak çalışmada, kapatılan örgüte ait dershane ve okullarda yaklaşık 20 yıl öğretmenlik yaptığı, ByLock kullanıcısı olduğu saptanan Mehmet Biricik'in, Ümraniye'de gizlendiği adres belirlendi.
Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre; Polisleri gören Biricik, çıplak ayakla yatak odasına açılan yangın merdiveninden otoparka indi ve duvardan atlayarak kaçmaya çalıştı. Ancak polisler tarafından kıskıvrak yakalandı.
Biricik'in, firari FETÖ mensuplarına Türkiye'de yakalanan örgüt mensuplarının dava dosyalarıyla ilgili bilgi akışı sağladığı ortaya çıktı.
Darbe girişiminden önce İstanbul Anadolu yakasındaki bazı askeri birliklerden sorumlu üst düzey mahrem imamı olduğu belirlenen Biricik, tutuklandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kerkük'teki FETÖ'ye ait okulda veliler kalitesiz eğitim ve yüksek ücretleri protesto etti
07 Mayıs 2021 06:20
|Malatya'da aranan FETÖ şüphelisi yakalandı
06 Mayıs 2021 13:24
|Gaybubet'teki FETÖ'cülere maaş dağıtıyordu, çıplak ayakla kaçarken yakalandı
06 Mayıs 2021 13:03
|Ardışık aranan eski astsubaya 15 yıla kadar hapis istemiyle dava
06 Mayıs 2021 11:55
|Antalya'da 2 şüpheli FETÖ'den tutuklandı
06 Mayıs 2021 10:42
|4 ilde Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur operasyonu başlatıldı
06 Mayıs 2021 10:12
|Dağdaki teröriste 'teslim ol' kartları atıldı
06 Mayıs 2021 08:15
|İtirafçı albay 32 isim verdi: NATO'daki Türk askerlerini fişlemiş
06 Mayıs 2021 07:22
|4 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu
05 Mayıs 2021 17:46
|DEAŞ'tan yakalanan 16 şüphelinin para transferleri MASAK raporuna yansıdı
05 Mayıs 2021 17:14