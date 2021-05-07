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FETÖ'nün mahrem imamı çıplak ayakla kaçmaya çalıştı

FETÖ/PDY'nin gaybubet evlerinde saklanan üyelerine 'maaş' adı altında para dağıtan eski öğretmen Mehmet Biricik, MİT ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonuyla gizlendiği evden kaçmaya çalışırken yakalandı.
 07 Mayıs 2021 08:55
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FETÖ'nün mahrem imamı çıplak ayakla kaçmaya çalıştı

Organize Şube Müdürlüğü ekipleri ve MİT'in yürüttüğü ortak çalışmada, kapatılan örgüte ait dershane ve okullarda yaklaşık 20 yıl öğretmenlik yaptığı, ByLock kullanıcısı olduğu saptanan Mehmet Biricik'in, Ümraniye'de gizlendiği adres belirlendi.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre; Polisleri gören Biricik, çıplak ayakla yatak odasına açılan yangın merdiveninden otoparka indi ve duvardan atlayarak kaçmaya çalıştı. Ancak polisler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Biricik'in, firari FETÖ mensuplarına Türkiye'de yakalanan örgüt mensuplarının dava dosyalarıyla ilgili bilgi akışı sağladığı ortaya çıktı.

Darbe girişiminden önce İstanbul Anadolu yakasındaki bazı askeri birliklerden sorumlu üst düzey mahrem imamı olduğu belirlenen Biricik, tutuklandı.

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