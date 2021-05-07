Ebru Gündeş ile Reza Zarrab anlaşmalı boşandı
|07 Mayıs 2021 08:58
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Ebru Gündeş geçen ay Bodrum Aile Mahkemesi'ne başvurarak 11 yıllık eşi Reza Zarrab'a evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle boşanma davası açtı. Çekişmeli olarak başlayan dava, iddiaya göre ihanet haberleri nedeniyle Reza Zarrab'ın anlaşmalı boşanmayı kabul etmesiyle ilk celsede sonuçlandı.
Hürriyet'te yer alan habere göre;
İstanbul'da görülen duruşmada mahkeme, çiftin boşanmalarına karar verdi.
KIZINI ABD'YE GÖTÜRDÜ
10 yaşındaki Alara'nın velayetini annesine veren mahkeme, Zarrab'ın kızıyla belirli aralıklarla görüşmesine hükmetti. İddiaya göre Ebru Gündeş, bu kararın ardından Alara'yı ABD'nin New York kentinde yaşayan Zarrab'ın yanına götürdü.
OTELDE KALMAYI TERCİH ETTİ
Gündeş, boşanma dilekçesinde, New York'a yaptığı son ziyarette kızını Zarrab'ın evine bırakıp bir otelde konakladığını belirtmişti. Sanatçının bu sefer de otelde konaklamayı tercih ettiği iddialar arasında.
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