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Ebru Gündeş ile Reza Zarrab anlaşmalı boşandı

Ebru Gündeş ve Reza Zarrab'ın 11 yıllık evliliği resmen sona erdi. Çekişmeli olarak başlayan boşanma davası, Gündeş'in ihanet iddialarının basına yansımasının ardından Zarrab'ın anlaşmalı boşanmayı kabul etmesiyle kısa sürede sonuçlandı.
 07 Mayıs 2021 08:58
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Ebru Gündeş ile Reza Zarrab anlaşmalı boşandı

Ebru Gündeş geçen ay Bodrum Aile Mahkemesi'ne başvurarak 11 yıllık eşi Reza Zarrab'a evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle boşanma davası açtı. Çekişmeli olarak başlayan dava, iddiaya göre ihanet haberleri nedeniyle Reza Zarrab'ın anlaşmalı boşanmayı kabul etmesiyle ilk celsede sonuçlandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre;

İstanbul'da görülen duruşmada mahkeme, çiftin boşanmalarına karar verdi.

KIZINI ABD'YE GÖTÜRDÜ

10 yaşındaki Alara'nın velayetini annesine veren mahkeme, Zarrab'ın kızıyla belirli aralıklarla görüşmesine hükmetti. İddiaya göre Ebru Gündeş, bu kararın ardından Alara'yı ABD'nin New York kentinde yaşayan Zarrab'ın yanına götürdü.

OTELDE KALMAYI TERCİH ETTİ

Gündeş, boşanma dilekçesinde, New York'a yaptığı son ziyarette kızını Zarrab'ın evine bırakıp bir otelde konakladığını belirtmişti. Sanatçının bu sefer de otelde konaklamayı tercih ettiği iddialar arasında.
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