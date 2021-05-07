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Kripto para için MASAK'a denetleme yetkisi

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, kripto para düzenlemesinin ayrıntılarını paylaştı. MASAK'ın kripto para platformları üzerinde yetkilendirildiğini söyledi. 'Platformlar her türlü alım satım bilgilerini MASAK ile paylaşacaklar' dedi.
 07 Mayıs 2021 09:20
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Kripto para için MASAK'a denetleme yetkisi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, CNN Türk'te kripto varlıklara yönelik düzenleme taslağının ayrıntılarını paylaştı.

Bakan Elvan, kripto varlıklara yönelik ilginin Türkiye ve dünyada koronavirüs süreciyle birlikte ciddi oranda arttığına dikkati çekerken, tüm dünyanın bu konuda nasıl düzenlemeler yapılması gerektiği konusunda çalıştığını söyledi.

Kripto para düzenlemesi

Kripto para platformlarının uyması gereken kuralların belirlendiğini söyledi. Kurallara uymayanlara verilecek ceza ve yaptırımların da kararlaştırıldığını vurguladı.

Elvan, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak gerekli çalışmaları yaptıklarını belirtirken, "Bizim de taslak bir çalışmamız var şu anda, bir kanun teklifi olacak muhtemelen. Arkadaşlarımız çalıştılar, biz gerekli tüm hazırlıklarımızı yaptık" diye konuştu.

Elvan, Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) bu platformları denetleme yetkisi verdiklerini söyledi.

"10 bin liranın üzerinde işlem yapanlar MASAK'a bildirilecek"

Elvan, bu yetki çerçevesinde bir rehber hazırladıklarını anlatırken, "Bu platformların uyması gereken kuralları belirledik. Uymadıkları halde nasıl bir yaptırımla, ne kadarlık bir cezayla karşı karşıya kalacaklarını ortaya koyduk. Bu platformlar mutlaka alım satım işlemleri yapanların bilgilerini MASAK ile paylaşacak. MASAK'ın her türlü, bu platformlar üzerinde denetim yetkisi var. Bu platformları, şüpheli alım satım işlemi yapan müşterilerini bildirmeleri ile yükümlü kıldık. 10 bin liranın üzerinde işlem yapanları MASAK'a bildirme zorunluluğu getirdik" dedi.

Kripto düzenlemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak

Konunun SPK, BDDK ve Gelir İdaresi Başkanlığı gibi kurumları ilgilendiren boyutları olduğuna işaret eden Elvan, şu bilgileri verdi:

"Neticesinde biz bir taslak çalışması yaptık. Tam anlamıyla olgunlaşmadığı için detaya girmek istemiyorum. Ama kripto varlık çeşitlerinin tanımlanması, bu yasal düzenleme içerisinde ilk önce yapmamız gereken şey. Bunun dışında kripto varlıkla ilgili platformların yükümlülükleri neler olacak? Bunların ortaya konması gerekiyor. Bu platformların uyması gereken ilkeler esaslar nelerdir? Bu platformların müşterilere karşı sorumlulukları ne olacak? Bunların ortaya konması gerekiyor. Arkadaşlarımız bu çalışmaların hepsini yaptılar, bu konuyu Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz, uygun görmesi halinde de bu noktada adımımızı atacağız. Gelir İdaresi tarafında da özellikle vergilendirme konusunda bir çalışma yürütüyoruz. Dünyadaki uygulamalar nelerdir, ne tür bir yapı var? Bunları yaparken ilgili taraflarla mutlaka konuşulması gerekiyor ki, arkadaşlarımız konuşuyorlar. Bu alanların tamamı, tüm dünyada çalışılan alanlar."

"Vatandaşlarımızın mutlaka ihtiyatlı olması gerekiyor"

"Bizim 'bu yasaklansın' gibi bir yaklaşımımız kesinlikle yok" diyen Bakan Elvan, kripto varlıklarla alışveriş yapanlarla ilgili kötü bir düşünce içerisinde olmadıklarını söyledi.

Elvan, "Vatandaşlarımızın mutlaka ihtiyatlı, dikkatli olması gerekiyor, kendilerini, yaşamlarını, gelirlerini riske atabilecek bir girişimde bulunmamaları lazım" sözleriyle vatandaşları uyardı.
TRT
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