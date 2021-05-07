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Dolar güne düşüşle başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 8,2750 liradan, avro 9,9890 liradan güne başladı
 07 Mayıs 2021 09:25
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Dolar güne düşüşle başladı

Serbest piyasada 8,2730 liradan alınan dolar, 8,2750 liradan satılıyor. 9,9870 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,9890 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,3060 lira, avronun satış fiyatı ise 10,0280 lira olmuştu.
Anadolu Ajansı
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