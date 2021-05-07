Dolar güne düşüşle başladı
İstanbul serbest piyasada dolar 8,2750 liradan, avro 9,9890 liradan güne başladı
|07 Mayıs 2021 09:25
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