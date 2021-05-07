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Süper Lig'de şampiyonluğu ve ligde kalmayı belirleyecek kritik cumartesi

Ligin tamamı yarın saat 20.30'da başlayacak 40. hafta maçları, hem şampiyonluk hem de kümede kalma yarışı açısından belirleyici olacak
 07 Mayıs 2021 09:36
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Süper Lig'de şampiyonluğu ve ligde kalmayı belirleyecek kritik cumartesi

Son 3 haftasına girilen Süper Lig'de kritik 40. hafta müsabakaları yarın yapılacak.

Ligde tamamı yarın saat 20.30'da başlayacak 10 maçla 40. hafta geride kalacak. Yapılacak müsabakaların ardından sezonun şampiyonu ve küme düşecek 4 takımdan 2'si daha belli olabilir.

Ligde geride kalan 39 haftada Beşiktaş, 81 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Siyah-beyazlı ekibi 76 puanla Fenerbahçe, 75 puanla Galatasaray takip ediyor. Üç takımın da matematiksel olarak şampiyonluk şansı devam etse de bitime 3 maç kala Beşiktaş'ın çok ciddi bir avantajı bulunuyor.

Süper Lig'de 28 puanla son sırada bulunan Yukatel Denizlispor'un gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele etmesi kesinleşti. Dört takımın veda edeceği ligde kalma yarışı da şampiyonluk mücadelesi gibi dikkati çekiyor.

- Beşiktaş, şampiyonluğunu ilan edebilir

Ligde en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde bulunan Beşiktaş, bu hafta alınacak sonuçlara göre şampiyonluğunu ilan edebilecek konumda.

Siyah-beyazlı takım, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde iyi başlayamadığı sezonda son 3 haftaya girilirken şampiyonluğun en büyük adayı durumunda. Ligin 40. haftasında Türk Telekom Stadı'nda 3. sıradaki Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş, sahadan puanla ayrılması halinde sarı-kırmızılıların şampiyonluk şansını bitirecek.

Lig ikincisi Fenerbahçe de ligde kalma mücadelesi veren Ankaralı renktaşı MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. İstanbul'un sarı-lacivertli takımı başkentte mağlup olursa, derbiden alınacak 1 puan Beşiktaş'ı ikili averajla şampiyonluğa ulaştıracak. Fenerbahçe deplasmanda berabere kalırsa siyah-beyazlıların şampiyonluğunu ilan etmesi için bu kez Galatasaray derbisinden 3 puan alması gerekecek.

Sarı-lacivertliler, Ankara'dan galibiyetle dönerse Galatasaray-Beşiktaş derbisinin sonucu ne olursa olsun şampiyonluk yarışı son 2 haftaya taşınacak.

- Küme düşen 2 takım daha belli olabilir

Yukatel Denizlispor, geçen hafta lige veda ederken düşecek 3 takımdan 2'si daha yarın kesinleşebilir.

Ligde bitime 3 hafta kala 43'er puanı bulunan 13. Fraport TAV Antalyaspor ile 14. Medipol Başakşehir, matematiksel olarak ligde kalmayı garantilemeseler de nispeten rahat konumda bulunuyor.

Haftaya 41 puanla 15. sırada giren Helenex Yeni Malatyaspor, 40 puanla 16. sırada yer alan Kasımpaşa, 39 puanla 17. basamakta bulunan Hes Kablo Kayserispor da düşme hattının hemen üstünde konumlanıyor.

Topladığı 38 puanla 18. sırada yer bulan MKE Ankaragücü, haftaya 37 puanla 19. sırada giren bir maçı fazla Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 35 puanla 20. sırada olan Gençlerbirliği, küme düşme hattında yer alıyor.

Yarın yapılacak maçların ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Gençlerbirliği'nin lige veda etme ihtimali bulunuyor. Buna göre Kasımpaşa'yı konuk edecek Erzurum temsilcisi yenilir, Hes Kablo Kayserispor ya da MKE Ankaragücü 3 puan alırsa mavi-beyazlıların düşmesi kesinleşecek.

Gençlerbirliği'nin durumu ise kendi karşılaşması hariç Çaykur Rizespor-Helenex Yeni Malatyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa ve Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep maçlarının sonucuna bağlı. Başkent temsilcisi, deplasmanda Fatih Karagümrük'e yenilir, Yeni Malatyaspor en az 1, Kasımpaşa ve Kayserispor da 3'er puan alırsa TFF 1. Lig'e düşecek. Bunun dışındaki sonuçlarda, Gençlerbirliği ligde kalma ümitlerini son 2 maça taşıyacak.

- Maç programı

Süper Lig'de 40. hafta karşılaşmalarının tamamı yarın saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka programı şöyle:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa (Erzurum Kazım Karabekir)

Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül)

Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

Çaykur Rizespor-Helenex Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

Atakaş Hatayspor-Yukatel Denizlispor (Antakya Atatürk)

Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)

Göztepe-İttifak Holding Konyaspor (Gürsel Aksel)

Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)

Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom)

- Puan durumu

Ligde 40. hafta öncesi mevcut puan durumu şöyle:

TAKIMLAROGBMAYAV.PUAN
1. BEŞİKTAŞ37256685384781
2. FENERBAHÇE37237767373076
3. GALATASARAY37236870333775
4. TRABZONSPOR371713745341164
5. DEMİR GRUP SİVASSPOR37141675041958
6.AYTEMİZ ALANYASPOR381691355421357
7. ATAKAŞ HATAYSPOR37169126051957
8. GAZİANTEP371412115446854
9. GÖZTEPE371312125551451
10. FATİH KARAGÜMRÜK371312125249351
11. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR371112144747045
12. ÇAYKUR RİZESPOR371112144859-1145
13. FRAPORT TAV ANTALYASPOR38916134053-1343
14. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR371110164155-1443
15. HELENEX YENİ MALATYASPOR37914144349-641
16. KASIMPAŞA371010174254-1240
17. HES KABLO KAYSERİSPOR37912163450-1639
18. MKE ANKARAGÜCÜ37108194459-1538
19. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR38910194165-2437
20. GENÇLERBİRLİĞİ3798203766-2935
21. YUKATEL DENİZLİSPOR37610213667-3128
Anadolu Ajansı
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