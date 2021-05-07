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'Seksenler' dizisinin yeni yayın tarihi

TRT1'de yayınlanan 'Seksenler' dizisinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Seksenler dizisiyle alakalı yeni bir gelişme yaşandı.
 07 Mayıs 2021 09:49
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'Seksenler' dizisinin yeni yayın tarihi

TRT1'de 2012'den beri yayınlanan ve sıkı bir izleyici kitlesi yakalaması nedeniyle istikrarını koruyan 'Seksenler' dizisinin başrol oyuncusu Rasim Öztekin'in hayatını kaybetmesi büyük üzüntüye neden olmuştu.

Öztekin'in vefatının ardından 'Fehmi' rolünün ne olacağı merak edilirken, dizinin son yaptığı transferler gündem yaratmıştı.

'Seksenler'in kadrosuna son olarak Mucize Doktor dizisinde rol alan Reha Özcan ve eski futbolcu Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel katılmıştı. Dizinin ne zaman ekrana geleceği merak konusu olurken, Seksenler dizisiyle alakalı yeni bir gelişme yaşandı.

TV100'ün haberine göre, 'Seksenler', eylül ayı itibariyla izleyici karşısına geçmeye hazırlanıyor.
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