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Altın son üç ayın zirvesinde

Çeyrek altın 795 lira, Cumhuriyet altını 3.250 liradan satılıyor
 07 Mayıs 2021 09:52
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Altın son üç ayın zirvesinde

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 484,1 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 483,1 liradan tamamladı.

Gram altın, yükselişini üst üste 6. güne taşıyarak yeni güne de artışla başlamasının ardından, saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 484,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 795 lira, Cumhuriyet altını da 3.250 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dünkü yüzde 1,6'lık artışın ardından, bugün de önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kazanarak 16 Şubat'tan bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 1.822 doları gördü.

Analistler, küresel enflasyon endişeleri ve dolar endeksindeki gerilemenin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Bugün, yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak nisan ayı istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini kaydeden analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki hareketlerin altının ons fiyatı üzerinde etkili olmaya devam edeceğini aktardı.
Anadolu Ajansı
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