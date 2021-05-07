1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'un göbeğinde insanlık ölmüş dedirten olay kamerada

Kuruçeşme'de tekerlekli sandalye ile yolun karşısına geçmeye çalışan engelli adam, caddenin ortasında devrildi. Çevredeki sürücüler ve vatandaşlar dönüp arkasına bile bakmazken parkta bulunan motosikletli genç, yaşlı adamın yardımına koştu. O anlar kask kamerasına yansıdı
 07 Mayıs 2021 10:00
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Beşiktaş Kuruçeşme Muallim Naci Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, fiziksel engelli bir adam tekerlekli sandalyesi ile yolun karşısına geçmek istedi. Adam o esnada henüz bilinmeyen bir nedenle sandalye ile birlikte cadde üzerinde devrildi.

Engelli adamı kimse umursamadı

Adamın devrildiğini gören çevredeki sürücüler ve vatandaşlar dönüp arkasına bile bakmadan yoluna devam etti. Adamı o halde gören motosiklet sürücüsü Buğra Redkan, koşarak geldiği adamı sandalyesi ile birlikte kaldırdı. Ardından adam kendi imkanlarıyla yol kenarına doğru gitti. Yaşananlar ise kask kamerasına yansıdı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Polisten yabancı boksöre cevap: Senin karşında Türkiye Cumhuriyetinin polisi var
07 Mayıs 2021 09:12		 Rize'de tam kapanmada köyler doldu; uyarı geldi
06 Mayıs 2021 22:24
Heyelan sonrası oluşan göl, turizme kazandırılacak
06 Mayıs 2021 19:16		 Bir il belediyemiz kiracılarından mayıs ayında kira almayacak
06 Mayıs 2021 17:32
Defineciler ormanı delik deşik etti, devasa çukurlar açtı
06 Mayıs 2021 12:37		 Kaymakam; kamerayı aldı şehit babası ile röportaj yaptı
06 Mayıs 2021 12:03
O ilde aşı ve tedbirler işe yaradı, birincilikten 42'nci sıraya geriledi
06 Mayıs 2021 11:56		 Büyükçekmece'deki TÜYAP Üst Geçidi kaldırıldı
06 Mayıs 2021 11:42
Müdür evinde 20 bin, iş yerinde ise 5 bin kitapla yaşıyor
06 Mayıs 2021 11:20		 Genç mühendislere 'komando' gibi eğitim
06 Mayıs 2021 10:59
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:09 - Türk hava sahasından yılın ilk 4 ayında 27 saniyede bir uçak geçti11:06 - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 'Sıfır Atık Kısa Film Yarışması'11:03 - 'Bin aydan daha hayırlı' Kadir Gecesi yarın idrak edilecek11:01 - YDS/1 sonuçları açıklandı10:59 - 9 ilde kaçak lüks otomobil operasyonu: 24 otomobile el konuldu10:56 - 3 mimar, kağıt parçaları ile 200 bin lira dolandırıldı
10:51 - Bakan Yardımcısından '20'li yaşlar challenge' akımı uyarısı10:49 - RTÜK Başkanı Şahin: Spotify yayıncılık ilkelerine uymak zorunda10:46 - Uzmanından kene uyarısı: Vakalar artıyor10:40 - Normalleşme takvimi hazırlanıyor, öncelik turizmde10:36 - İlçe Müftüsü kalp krizinden hayatını kaybetti10:33 - Fenerbahçe kural hatası var dedi, Yaşar Kemal Uğurlu maç aldı!
10:27 - Nisanda en fazla külçe altın kazandırdı10:20 - Ümit Özdağ, partiyi haziranda kuruyor10:16 - Dünyayı alarma geçiren Çin roketi ilk kez görüntülendi10:06 - Abdullah Kiğılı: MB'nin dolar kuru tahmini inandırıcı değil10:06 - Galatasaray- Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
10:05 - 4. sınıflar yanlış belirlemeden dolayı kaymakam adaylığı sınavına giremeyecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Günde 5 kanal gezen Mehmet Ceyhan'a suç duyurusu
BES'te yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor
İmamoğlu'nu şikayet eden kişi ortaya çıktı
WhatsApp'ın son bir haftası! Şimdi ne olacak?
Elon Musk'ın Starlink uyduları Türkiye'nin birçok ilinde görüldü
Kamu kurumlarını kapsayan personel servis yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Altın son üç ayın zirvesinde
Erdoğan talimatı vermişti: Bakanlar sahaya iniyor
Lütfi Elvan: Uzaktan çalışma ciddi şekilde yaygınlaşacak
4. sınıflar yanlış belirlemeden dolayı kaymakam adaylığı sınavına giremeyecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
daldan dala konmak 2
tamu 1
elini kolunu sallaya sallaya gezmek 5
dünya şifre günü 4
hıdırellez 2
şinanay 2
antagonist 1
her devrin insanı 3
cumalıkızık 2
eti karam gurme 2
SON İLANLAR
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Elemanı İlanı
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi sözleşmeli 4 sağlık personeli alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmet bey Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam