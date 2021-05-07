Abdullah Kiğılı: MB'nin dolar kuru tahmini inandırıcı değil
|07 Mayıs 2021 10:06
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Tekstil devi Kiğılı Giyim Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, Bloomberg HT'de ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Hazır giyim sektörünün tam kapanma dönemini nasıl geçirdiğini değerlendiren Kiğılı, bu döneminde haftalık çalışma süresinin 85'ten 36 saate indiğini ve üretim için ön sipariş vermede planlama yapamadıklarını söyledi.
"Merkez Bankası'nın dolar kuru tahmini inandırıcı değil''
Kiğılı, tam kapanma sebebiyle iç piyasanın kötü durumda olduğunu belirttiği değerlendirmesinde, "TCMB'nin anketinde yıl sonu 8,71 tl Dolar/TL tahmini inandırıcı değil. Üretim için ön siparişlerin verilmesi gerekiyor, planlama yapamıyoruz"dedi.
Kiğılı Giyim Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, pandemi nedeniyle Avrupa'da birçok önemli markanın iflas noktasında olduğunu söyledi.
Kiğılı, Türkiye'deki hazır giyim sektörünün potansiyeli hakkında yaptığı açıklamada, "Yurt dışı pazarda çok önemli potansiyel var. Markalarımız önümüzdeki yıllarda yurt dışında çok büyüyecek." ifadelerini kullandı.
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