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Nisanda en fazla külçe altın kazandırdı

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde nisanda en yüksek aylık reel getiri yüzde 6,61 ile külçe altında gerçekleşti
 07 Mayıs 2021 10:27
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Nisanda en fazla külçe altın kazandırdı

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı.

Buna göre, geçen ay en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3,89, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,61 ile külçe altında gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde avro yüzde 2,3 ve dolar yüzde 1,85 kazandırırken, mevduat faizi (brüt) yüzde 2,96, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 6,44 ve BIST 100 endeksi yüzde 10,4 yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde avro yüzde 4,98 ve dolar yüzde 4,51 kazandırırken, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,42, DİBS yüzde 3,99 ve BIST 100 endeksi yüzde 8,05 yatırımcısını kayba uğrattı.

Dolar, üç aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,29, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,35 yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,01, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 11,99 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

Altı aylık değerlendirmeye göre, BIST 100 endeksi TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,3 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlarken, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 0,75 yatırımcısına kaybettirdi.

Aynı dönemde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 20,8, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,78 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde, BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,21, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23,72 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olarak belirlendi.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından avro yüzde 3,05, külçe altın yüzde 8,03, dolar yüzde 11,82, mevduat faizi (brüt) yüzde 18,81 ve DİBS yüzde 24,66 kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde avro yüzde 11,87, külçe altın yüzde 6,13 ve dolar yüzde 1,75 yatırımcısına kazandırırken, mevduat faizi (brüt) yüzde 6,32 ve DİBS yüzde 13,06 kayba uğrattı.
Anadolu Ajansı
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