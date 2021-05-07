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Fenerbahçe kural hatası var dedi, Yaşar Kemal Uğurlu maç aldı!

Fenerbahçe'nin 'kural hatası var' diyerek tekrarını istediği Aytemiz Alanyaspor maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, MHK tarafından bu hafta Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor müsabakasına atandı.
 07 Mayıs 2021 10:33
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Fenerbahçe kural hatası var dedi, Yaşar Kemal Uğurlu maç aldı!

Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor ile deplasmanda golsüz berabere kaldığı mücadelenin ardından, 'kural hatası' olduğu gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) 'tekrar' başvurusunda bulunmuştu. Sarı-lacivertliler henüz bu talebine cevap alamamışken, söz konusu karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ise Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından ligin 40. haftasında önemli bir maçta görevlendirildi. Uğurlu, alt sıraları yakından ilgilendiren Rizespor - Yeni Malatyaspor müsabakasında düdük çalacak.
İhlas Haber Ajansı
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