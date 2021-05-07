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İlçe Müftüsü kalp krizinden hayatını kaybetti

Mersin'in Bozyazı ilçe Müftüsü Murat Karayiğit, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi
 07 Mayıs 2021 10:36
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İlçe Müftüsü kalp krizinden hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, dün gece aniden rahatsızlanan Müftü Murat Karayiğit (41), ambulansla Anamur'da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Alanya'ya sevk edilen Karayiğit, yapılan tüm müdahaleler rağmen hayatını kaybetti.

Yaklaşık 4 aydır Bozyazı Müftülüğü yapan Murat Karayiğit, evli ve üç çocuk babasıydı.

Müftü Karayiğit'in cenazesinin yarın Manisa'da toprağa verileceği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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