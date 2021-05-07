İlçe Müftüsü kalp krizinden hayatını kaybetti

AB İŞLERİ UZMANLARININ KANUNLA DIŞİŞLERİ MESLEK MENSUBU OLMASI ANAYASA'YA AYKIRI MI? Anayasa Mahkemesi, Avrupa Birliği Başkanlığı AB İşleri Uzman ve Uzman Yardımcılarının bir defaya mahsus olmak üzere Dışişleri Bakanlığında meslek memurluğu ya da konsolosluk ve ihtisas memurluğu geçiş sınavlarına girme imkanın tanınmasının Anayasa aykırı olmadığına karar verdi.