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Uzmanından kene uyarısı: Vakalar artıyor

Prof. Dr. Şebnem Eren Gök: "KKKA hastalığının özelliği, kişilerde kanamalarla seyreden bir kIlinik tablo oluşturmasıdır. Ateş, halsizlik, baş ağrısı, kas ağrısı, bulantı, kusma, ishal gibi genel belirtiler oluyor"
 07 Mayıs 2021 10:46
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Uzmanından kene uyarısı: Vakalar artıyor

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şebnem Eren Gök, havaların ısınmasıyla Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan kene vakalarının görülmeye başladığını bildirdi.

Bozok Üniversitesinden yapılan açıklamada, Gök'ün KKKA'ya ilişkin değerlendirmelerine yer verildi. Buna göre Gök, vücuduna kene tutunan vatandaşların keneyi yakmamaları, üzerine zeytinyağı veya sıvı sabun dökmemeleri uyarısında bulunarak bu durumda en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesi gerektiğini vurguladı. KKKA virüsü taşıyan kenelerin KKKA hastalığı yapması açısından riskli olduğunu aktaran Gök, şöyle devam etti:

"Kenenin vücuda tutunmasıyla bu virüs insana geçiyor. Bunu engellemek için arazide çalışırken, kenenin tutunmasını engelleyecek önlemler almak gerekiyor. Pantolon paçalarının çorap içine konması, giysilerin kol kısımlarının sıkı olması ve eve gelince vücudun kontrol edilmesi gerekiyor. Hayvanlardan kene temizlenmemeli, çıkarılan kene olduysa elle ezilmemeli. KKKA hastalığının özelliği kişilerde kanamalarla seyreden bir klinik tablo oluşturmasıdır. Ateş, halsizlik, baş ağrısı, kas ağrısı, bulantı, kusma, ishal gibi genel belirtiler oluyor."

Gök, Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde keneden dolayı tedavi gören hastaların bulunduğunu, durumlarının ağır olmadığını anlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KKKA hastalığı tedavisi gören çoban Kenan Buruk da "Hayvan otlatırken vücuduma tutunan keneyi çekip koparttım, 3 gün sonra ateşlenmeye başladım. Eklem ağrısı, baş ağırsı, gözlerimde yanma belirtileri oldu. Hastaneye geldim tedavi görüyorum." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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